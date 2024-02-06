بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل هدنة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 5 شباط (بترا) - توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وللمرة الخامسة، مساء أمس الأحد، إلى الشرق الأوسط في جولة جديدة، يسعى من خلالها للدفع بمقترح هدنة جديدة للحرب الإسرائيلية على غزة، مقابل إفراج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وقالت صحيفة "واشنطن تايمز" إن جولة بلينكن إلى الشرق الأوسط تأتي بعد أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات ضد فصائل مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، وهو أحدث تصعيد للنزاع الذي سعى الرئيس جو بايدن في البداية إلى تجنبه، كما تأتي في وقت تظهر فيه إدارة بايدن تدريجيا المزيد من الإحباط تجاه إسرائيل، مع فرض عقوبات الخميس على مستوطنين متطرفين، رغم عدم دعم واشنطن الدعوات الدولية لإسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية الدامية.

وبحسب المصادر، فإن اقتراح الهدنة قيد المناقشة، حيث تمت صياغته خلال محادثات جرت قبل أسبوع في باريس بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومسؤولين من إسرائيل وقطر ومصر، ويقضي بوقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئيا بينما تفرج حماس عن رهائن إسرائيليين، وإطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين.

ويزور بلينكن في جولته إسرائيل بالإضافة إلى مصر وقطر.

-- (بترا)

ب خ/ب ط

05/02/2024 08:13:25