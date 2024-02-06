رئيس مجلس النواب الأميركي يرفض اتفاق الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا

رئيس مجلس النواب الأميركي يرفض اتفاق الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا
التاريخ
2/6/2024 8:12:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 5 شباط (بترا) - تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، صباح اليوم، بإفشال اتفاق بشأن مشروع قانون تقدم به مجلس الشيوخ الأميركي، وسيعرض للتصويت
يربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، بحسب واشنطن تايمز.
وقال جونسون بشأن الاتفاق "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على منصة اكس أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس بايدن".
-- (بترا)
ب خ/ب ط
05/02/2024 08:07:02
MENAFN06022024000117011021ID1107816176
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