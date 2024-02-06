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رئيس مجلس النواب الأميركي يرفض اتفاق الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا

2/6/2024 8:12:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 5 شباط (بترا) - تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، صباح اليوم، بإفشال اتفاق بشأن مشروع قانون تقدم به مجلس الشيوخ الأميركي، وسيعرض للتصويت
يربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، بحسب واشنطن تايمز.
وقال جونسون بشأن الاتفاق "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على منصة اكس أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس بايدن".
-- (بترا)
ب خ/ب ط
05/02/2024 08:07:02

MENAFN06022024000117011021ID1107816176

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