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إتفاقية لتعزيز التعاون الإنساني والمجتمعي في الأردن

2/6/2024 8:12:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)-وقعت المنظمة الأردنية للإغاثة "Jira" وشبكة الشراكة الدولي "PNI" السويسرية مذكرة تفاهم في جنيف لتعزيز التعاون بينهما لدعم العمل الإنساني والمجتمعي المستدام في الأردن.
وبحسب بيان صحفي للمنظمة اليوم الثلاثاء، تهدف الإتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي المنظمة الأردنية للإغاثة نجود طلب الدقس، ورئيسة شبكة الشراكة الدولي السويسرية إيزابيل بورجوا، الى زيادة التعاون والتنسيق بينهما في مجالات حماية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة المتعددة الأطراف في تحسين حياة المجتمعات المحلية في الأردن.
واشادت الدقس، بدور شبكة الشراكة الدولي "PNI" في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات العربية من خلال برامج العمل الانساني والحماية الاجتماعية.
يذكر أن المنظمة مؤسسة غير ربحية تعمل على تحقيق أهدافها وغاياتها بالتعاون مع مجموعة من الشركات العامة والخاص التي تساهم في تنفيذ برامج اغاثيه واقتصادية وتعليمية وطبية ضمن خطط وبرامج سنوية.
--(بترا)
م ح/أ أ / س س
06/02/2024 12:17:09

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