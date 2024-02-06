إتفاقية لتعزيز التعاون الإنساني والمجتمعي في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)-وقعت المنظمة الأردنية للإغاثة "Jira" وشبكة الشراكة الدولي "PNI" السويسرية مذكرة تفاهم في جنيف لتعزيز التعاون بينهما لدعم العمل الإنساني والمجتمعي المستدام في الأردن.
وبحسب بيان صحفي للمنظمة اليوم الثلاثاء، تهدف الإتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي المنظمة الأردنية للإغاثة نجود طلب الدقس، ورئيسة شبكة الشراكة الدولي السويسرية إيزابيل بورجوا، الى زيادة التعاون والتنسيق بينهما في مجالات حماية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة المتعددة الأطراف في تحسين حياة المجتمعات المحلية في الأردن.
واشادت الدقس، بدور شبكة الشراكة الدولي "PNI" في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات العربية من خلال برامج العمل الانساني والحماية الاجتماعية.
يذكر أن المنظمة مؤسسة غير ربحية تعمل على تحقيق أهدافها وغاياتها بالتعاون مع مجموعة من الشركات العامة والخاص التي تساهم في تنفيذ برامج اغاثيه واقتصادية وتعليمية وطبية ضمن خطط وبرامج سنوية.
--(بترا)
م ح/أ أ / س س
06/02/2024 12:17:09
MENAFN06022024000117011021ID1107816155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.