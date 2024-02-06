اتفاقية بين الائتمان العسكري والبنك العربي الإسلامي لدعم برنامج رفاق السلاح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- وقع مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، مذكرة تفاهم ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية، يقدم البنك من خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية بشروط ميسرة ونسب ربح تفضيلية.
وقال شحادة، إنه وبهدف تعزيز الشمول المالي، وكجزء من مبادرة برنامج رفاق السلاح التي تعكس التزام الصندوق الكامل بتقديم الدعم اللازم للمتقاعدين العسكريين، فإن هذا التعاون سيسهم بتوفير منتجات ونوافذ مالية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق اهدافهم وتطلعاتهم الشخصية والمهنية، مؤكدا أهمية تفعيل وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات التي تخدم المتقاعدين العسكريين.
وأشاد بجهود البنك العربي الإسلامي الرامية لتحقيق وتمكين المتقاعدين العسكريين لمواكبة التحديات الاقتصادية.
من جهته، أكد العسلي، أن تجديد العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك وصندوق الائتمان العسكري ما هو إلا امتداد للشراكة الاستراتيجية التي تهدف في المقام الأول إلى تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية لخدمة أبناء الوطن من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين كونهم يعدون رمزا لكرامتنا ومصدر فخر واعتزاز للجميع.
وأكد دور البنك العربي الإسلامي الدولي في تحمله لمسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية من خلال طرح مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للمتقاعدين العسكريين بأسعار وشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية، بما يضمن تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم واحتياجات أسرهم بحياة كريمة.
-- (بترا)
ل م/أ أ/ب ط
06/02/2024 12:03:52
MENAFN06022024000117011021ID1107816154
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