اتفاقية بين الائتمان العسكري والبنك العربي الإسلامي لدعم برنامج رفاق السلاح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- وقع مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، مذكرة تفاهم ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية، يقدم البنك من خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية بشروط ميسرة ونسب ربح تفضيلية.

وقال شحادة، إنه وبهدف تعزيز الشمول المالي، وكجزء من مبادرة برنامج رفاق السلاح التي تعكس التزام الصندوق الكامل بتقديم الدعم اللازم للمتقاعدين العسكريين، فإن هذا التعاون سيسهم بتوفير منتجات ونوافذ مالية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق اهدافهم وتطلعاتهم الشخصية والمهنية، مؤكدا أهمية تفعيل وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات التي تخدم المتقاعدين العسكريين.

وأشاد بجهود البنك العربي الإسلامي الرامية لتحقيق وتمكين المتقاعدين العسكريين لمواكبة التحديات الاقتصادية.

من جهته، أكد العسلي، أن تجديد العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك وصندوق الائتمان العسكري ما هو إلا امتداد للشراكة الاستراتيجية التي تهدف في المقام الأول إلى تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية لخدمة أبناء الوطن من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين كونهم يعدون رمزا لكرامتنا ومصدر فخر واعتزاز للجميع.

وأكد دور البنك العربي الإسلامي الدولي في تحمله لمسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية من خلال طرح مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للمتقاعدين العسكريين بأسعار وشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية، بما يضمن تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم واحتياجات أسرهم بحياة كريمة.

-- (بترا)

ل م/أ أ/ب ط

06/02/2024 12:03:52