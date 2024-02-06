البطريرك ثيوفيلوس الثالث: نجدد البيعة للملك صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 شباط (بترا)- جدد بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية والحماية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الذكرى الخامسة والعشرين للوفاء والبيعة، متذكرا جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- باني الأردن الحديث.

وقال البطريرك ثيوفيلوس، في بيان، اليوم الثلاثاء، وصل مراسل وكالة الانباء الأردنية (بترا) في رام الله نسخة منه "أذكر اليوم تاريخا حافلا مكللا بالفخر والاعتزاز، لحكم ملك جاء وارثا كل قيم النبل والاصالة والشهامة والكرم عن ابيه واجداده، حاملا بأمانة القضية الفلسطينية وهموم شعبنا في الاراضي المقدسة، اقف لأجدد مع أبناء الأسرة الاردنية الواحدة، الوفاء والبيعة، كما نجددها كل عام ولسنين عديدة، بعون الله، ويعترينا الفخر ونحن نبارك للأردن وقيادته وشعبه هذا اليوم الذي جاء به جلالة الملك عبدالله الثاني خلفا لخير سلف، ملكا أكمل مسيرة بناء وطن اساسه شعب عظيم، وطن يشهد له العالم بأنه أسرة واحدة، مسيحيين ومسلمين، قلبهم ينبض بفلسطين كما الأردن".

وأضاف بطريرك المدينة المقدسة "أن هذه البيعة التي نجددها لجلالته، ليست وفاء فقط، بل اضحت حقا أمام كل ما يقوم به جلالته تجاه فلسطين، وغزة على وجه الخصوص، منذ 4 اشهر دامية، مرت على اهلنا هناك، نبايع جلالته لأنه لم يقف مكتوفا امام هول ما يحدث منذ تشرين الاول الماضي، وهذا ما عهدناه منه على الدوام، نبايعه اليوم كما بايع أحرار القدس مسلمين ومسيحيين، شريف العرب الحسين بن علي، ومن بعده الملوك الهواشم طيب الله ثراهم، والملك الراحل الباني الحسين الذي نستذكره اليوم و أسرته الأردنية الكبيرة، بكثير من الوفاء والاعتزاز كملك وقائد حكيم".

وأشار غبطته إلى أن التاريخ سيسطر بماء من ذهب كل ما فعله الاردن دبلوماسيا وسياسيا ورسميا وشعبيا، لا سيما في ظل الاحداث الاخيرة على غزة، مؤكدا أن للأردن دون سواه أحقية تاريخية وشرعية بكل ما يقوم به انطلاقا من وصايته الهاشمية العادلة على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وثمن المواقف الثابتة في مختلف المحافل الدولية، لاسيما مع قضايا مسيحيي الأراضي المقدسة وأوقافها وعقاراتها، والمساعي الموصولة لجلالته لتثبيت استمرارية الوجود المسيحي، والاهتمام الجلي بدعم البطريركية الأرثوذكسية المقدسية، مشيرا الى ان الهاشميين كانوا على الدوام صمام أمان للوجود المسيحي في الأرض المقدسة.

وشدد على أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بالرغم من تعرضها والكنائس الأخرى، للقصف والتهديدات إلا أنها تصر على مواصلة أداء واجبها الديني والإنساني المستمد من قيمها المسيحية بالمساعدة لكل الأشخاص الذين يحتاجون إليها، من دون تمييز مسيحيين ومسلمين، مثمنا كل ما قام به جلالة الملك تجاه من اتخذوا من كنائس غزة ملجأ لهم من قصف النيران وويلات الحرب.

ودعا الله أن يحفظ الأردن وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، وعلى رأسهم حامي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والوصي الأمين عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن يعضده بالقوة ليقود الأردن ليبقى واحة للأمن والاطمئنان والعيش المشترك، وأن تبقى الأسرة الأردنية الواحدة متحدة ونموذجا حيا للعالم في الوئام والمحبة والعطاء والانسانية.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

06/02/2024 12:01:11