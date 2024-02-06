6 ملايين اذربيجاني ينتخبون رئيسا لبلادهم غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
باكو 6 شباط (بترا) -صالح الخوالدة- يتوجه اكثر من 6 ملايين ناخب اذربيجاني يوم غد الأربعاء، الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة سبعة مرشحين هم، إلهام علييف مرشح حزب أذربيجان الحديثة الحاكم، وزاهد عروج المرشح المستقل، وراضي نور الله يف مرشح حزب الجبهة الوطنية، وفاضل مصطفى مرشح حزب النظام العظيم، وايلشاد موسايف مرشح حزب أذربيجان الكبيرة، وقدرت حسن قولييف مرشح حزب الجبهة الشعبية لعموم أذربيجان، وفؤاد علييف المرشح المستقل.
وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات، فقد تم تجهيز 6537 مركزا انتخابيا، وتم تزويد جميع المراكز بالمعدات اللازمة وتوفير الظروف الآمنة اللازمة للتصويت.
وكشف رئيس اللجنة مظاهر بناهوف عن اعتماد اكثر من 90 ألف مراقب محلي و790 مراقبا دوليا لمراقبة سير التصويت اضافة الى مشاركة العديد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مراقبة الانتخابات في أذربيجان التي تجري لأول مرة في جميع اراضي اذربيجان.
-- (بترا)
ص خ/أ أ/ب ط
06/02/2024 11:51:28
MENAFN06022024000117011021ID1107816152
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