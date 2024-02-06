6 ملايين اذربيجاني ينتخبون رئيسا لبلادهم غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

باكو 6 شباط (بترا) -صالح الخوالدة- يتوجه اكثر من 6 ملايين ناخب اذربيجاني يوم غد الأربعاء، الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة سبعة مرشحين هم، إلهام علييف مرشح حزب أذربيجان الحديثة الحاكم، وزاهد عروج المرشح المستقل، وراضي نور الله يف مرشح حزب الجبهة الوطنية، وفاضل مصطفى مرشح حزب النظام العظيم، وايلشاد موسايف مرشح حزب أذربيجان الكبيرة، وقدرت حسن قولييف مرشح حزب الجبهة الشعبية لعموم أذربيجان، وفؤاد علييف المرشح المستقل.

وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات، فقد تم تجهيز 6537 مركزا انتخابيا، وتم تزويد جميع المراكز بالمعدات اللازمة وتوفير الظروف الآمنة اللازمة للتصويت.

وكشف رئيس اللجنة مظاهر بناهوف عن اعتماد اكثر من 90 ألف مراقب محلي و790 مراقبا دوليا لمراقبة سير التصويت اضافة الى مشاركة العديد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مراقبة الانتخابات في أذربيجان التي تجري لأول مرة في جميع اراضي اذربيجان.

-- (بترا)

ص خ/أ أ/ب ط

06/02/2024 11:51:28