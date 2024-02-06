الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي يشهد نهضة شاملة في مختلف المجالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- سيف الدين صوالحه- دخل الأردن مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، ما يؤكد أن المملكة تواصل مسيرة الإنجاز والبناء التي بنيت بسواعد وهمة الجميع على الرغم من كل الصعوبات التي تحيط بها، والظروف الاستثنائية التي تمر على المنطقة بين فترة وأخرى.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطّرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج، حتى أصبح اليوم يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأصبح القطاع الخاص هو المحرّك الرئيس للنشاطات التجارية والخدمية، وتمكن من لعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في مختلف الجوانب.

واستذكر رئيس الغرفة المفاصل التي أشار إليها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لأول حكومة تشكلت في عهده برئاسة عبدالرؤوف الروابدة، وشكلت ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع وزيادة الإدخار وترشيد الاستهلاك.

ولفت إلى الركائز المتعلقة بتنشيط عملية الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، والاهتمام بالثروات المعدنية، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة أفضل دخلا وأقل استهلاكا للمياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقروض الميسرة".

وأشار إلى تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية لمناقشة البرامج الاقتصادية وخطط التنمية وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها واستثمار الفرص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن المملكة تبنت مفهوم الاقتصاد الحر لتكون قادرة على المنافسة وتوسيع خيارات نطاق التجارة والتصدير والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا تطلب إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية رئيسة، وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة مهمة على الصعيدين العربي والدولي، ما أسهم في دمج الاقتصاد الوطني بالعالمية.

وأجمل رئيس الغرفة الكثير من المحطات المفصلية التي طالت الشأن الاقتصادي بالمملكة، ومنها تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة تستقطب الاستثمارات، وإجراء تحسينات وتجويد بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة وإقامة المناطق التنموية والحرة، وتطوير البنى التحتية وإقرار تشريعات عصرية تلبي متطلبات نهضة الاقتصاد الوطني، وغيرها الكثير من المسارات التي أنجزت بتشاركية مع القطاع الخاص.

وقال "إن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا رئيسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يؤدي دورا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، مثلما يعزز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال مؤسساته المختلفة.

وعرض الحاج توفيق للإنجازات الواسعة التي حققها القطاع الخاص في معظم القطاعات التجارية والخدمية، والتي شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة والشركات الناشئة والمستشفيات والعقار والمدارس والجامعات والفنادق والمطاعم ومحلات التجزئة بمختلف أصنافها، والمراكز التجارية الكبرى والمولات وغيرها.

ولفت إلى دخول شركات عالمية كبرى لقطاع التجارة والخدمات بالمملكة، واستثمرت بمفاصله المهمة ذات القيمة المضافة، وأسهمت في توفير فرص العمل للشباب، علاوة على استقطاب مقرات لشركات أخرى بعضها غير موجود في دول المنطقة.

وبين أن القطاع التجاري استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة، وتمكن القطاع التجاري والخدمي خلال العقدين الماضيين من تحقيق قفزات كبيرة في النمو والتطور والاستثمار واستقطاب شركات وعلامات عالمية، حتى وصل عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة في البلاد إلى حوالي 130 ألف شركة ومؤسسة في وقتنا الحاضر، منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن الأردن وبفضل المساحة الكبيرة التي وفرها الدعم والاهتمام الملكي السامي للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته، مكنه من أن يصبح مقرا للأعمال والاستثمار والتجارة، مسنودا بروافع الأمن والاستقرار ومخزون الفرص الاقتصادية وبرامج الإصلاح والتطوير المستمر.

وأبرز رئيس الغرفة التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، ومنها ارتفاع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي من 38638 عاملا وعاملة خلال عام 2000، إلى 613185 عاملا وعاملة عام 2022، موضحا أن القطاع التجاري والخدمي يعد المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

ولفت إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة، بلغت خلال عام 2000 نحو 4.547 مليار دينار، فيما ارتفعت إلى 32.592 مليار دينار عام 2022، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3056 دينارا خلال عام 2022، مقابل 1278 دينارا عام 2000.

وأشار إلى أن جلالة الملك وفر للقطاع الخاص، ومن ضمنه التجاري والخدمي الفرصة الكبيرة لطرح همومه وقضاياه، من خلال اللقاءات والتواصل المستمر مع فعالياته، وكان على الدوام يوجه الحكومات للعمل على تسهيل أعماله وتعزيز الشراكة معه، إلى جانب اصطحاب ممثليه في الزيارات الخارجية لجلالته، ما مكنه من بناء علاقات عميقة مع مختلف الدول العربية والأجنبية.

وفي هذا الصدد، لفت الحاج توفيق، إلى أن رؤية جلالة الملك الاستشرافية، مكنت الأردن من بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع الدول الأفريقية باعتبارها من الأسواق غير التقليدية والواعدة وذات النمو المتسارع، إلى جانب تعميق تجارة المملكة مع محيطها العربي.

وأشار للاهتمام اللافت من جلالته بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشباب والشابات الرياديين، وتمكينهم من خلال توفير البيئة التي تسهل أعمالهم والحصول على التمويل، نظرا لدورهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وتطرق إلى الازدهار الذي شهدته المملكة في مجال إقامة المولات والمرافق الترفيهية والتقدم العمراني بقطاع الإسكان والمجمعات التجارية، إلى جانب تطوير وسط تجاري حديث بمنطقة العبدلي (البوليفارد)، ما أسهم في استقطاب استثمارات نوعية وتنشيط الحركة السياحية.

وأوضح أن عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة ولمرات عديدة، يدل على المكانة الكبيرة للأردن في المحافل الدولية، ويعكس اعترافا عالميا بالدور المحوري الذي يلعبه بالمنطقة على مختلف الصعد، ونجاحه في مسيرة الإصلاح الشامل، ووضع البلاد على الخريطة الاقتصادية العالمية.

--(بترا)





س ص/أ م/ ف ج





06/02/2024 11:55:36