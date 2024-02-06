Tuesday, 06 February 2024 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصفاة: تعبئة 787987 أسطوانة غاز خلال 4 أيام

2/6/2024 8:12:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث منذ يوم الجمعة 2 شباط الماضي، وحتى يوم أمس الاثنين 787987 أسطوانة.
وبحسب شركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الأسطوانات على النحو الآتي: الجمعة الماضي 203643، والسبت 208385، والأحد 189341، والاثنين 186618.
وأكدت الشركة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.
--(بترا)
م ف/أ م / س س
06/02/2024 11:37:05

MENAFN06022024000117011021ID1107816150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث