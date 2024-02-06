المصفاة: تعبئة 787987 أسطوانة غاز خلال 4 أيام

المصفاة: تعبئة 787987 أسطوانة غاز خلال 4 أيام
التاريخ
2/6/2024 8:12:23 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث منذ يوم الجمعة 2 شباط الماضي، وحتى يوم أمس الاثنين 787987 أسطوانة.
وبحسب شركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الأسطوانات على النحو الآتي: الجمعة الماضي 203643، والسبت 208385، والأحد 189341، والاثنين 186618.
وأكدت الشركة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.
--(بترا)
م ف/أ م / س س
06/02/2024 11:37:05
MENAFN06022024000117011021ID1107816150
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