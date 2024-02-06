المصفاة: تعبئة 787987 أسطوانة غاز خلال 4 أيام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث منذ يوم الجمعة 2 شباط الماضي، وحتى يوم أمس الاثنين 787987 أسطوانة.

وبحسب شركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الأسطوانات على النحو الآتي: الجمعة الماضي 203643، والسبت 208385، والأحد 189341، والاثنين 186618.

وأكدت الشركة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

06/02/2024 11:37:05