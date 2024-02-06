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مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

2/6/2024 8:12:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
06/02/2024 11:35:36

MENAFN06022024000117011021ID1107816149

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