بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الصينية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 6 شباط (بترا) -امين المعايطة- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز مع السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ أوجه التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة واللوجستيات في العقبة.

كما تم بحث العلاقات الأردنية الصينّية وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة واستكشاف الفرص الجديدة لتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة.

وعرض الفايز الحوافز والمزايا الاستثمارية والضريبّية التي تُقدمها السلطة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في منطقة العقبة الخاصة التي تتمتع ببيئة استثمارية آمنّة ومستقرة وقادرة على جذب الاستثمار الصيني، إضافة الى موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين قارات العالم، لاسيما مع ارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم ما يؤهله لأن يكون بوابّةً سياحية واستثمارية ولوجستية مهمة والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.

وأشار الفايز إلى استعداد السلطة لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين الصينيّين واطلاعهم على الفُرص والحوافز الاستثمارية، وتوفير جميع التسهيلات والمزايا الاقتصادية للشركات المهتمة بالاستثمار في مناطق العقبة الحيوية والتي تربط العديد من الوجهات عبر القارات.

من جانبه، أشاد دونغ بالبيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة، مبينا أن الصين لها العديد من الاستثمارات في منطقة العقبة في المجال التجاري والصناعي.

ودعا السلطة إلى المشاركة في برنامج تدريبي لتبادل الخبرات الصينية أطلقته الحكومة في الصين.

وأعرب عن شكره لسلطة العقبة على دعمها المتواصل ومتابعتها لشؤون المستثمرين والعمالة الصينية في العقبة.

وحضر اللقاء نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن.

-- (بترا)

ا م/اص/ب ط

06/02/2024 11:35:24