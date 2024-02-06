إعلاميون يرجحون منتخبي الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 6 شباط (بترا)- توقع إعلاميون يمثلون القارة الآسيوية، أن يكون طرفا المباراة النهائية في كأس آسيا 2023، بين المنتخبين الأردني والقطري.وقال إعلاميون استطلعت آراءهم الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن النهائي سيكون بإذن الله عربيا خالصا بين النشامى والعنّابي، اذ سيتنافس المنتخبان على لقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023.

وعبروا عن أمنياتهم بالتوفيق لمُمثلَي الكرة العربية في نصف نهائي كأس آسيا، واعتبروا أن وصول منتخبَين عربيَين إلى نصف النهائي، يعد إنجازا بحدّ ذاته للكرة العربية، مؤكدين أنَّ المنتخبات العربية قادرة على تسيّد القارة الآسيوية في ظل امتلاكها المواهب والإمكانات كبيرة، ولكنها تحتاج مزيدًا من الجهد والعمل والدعم من أجل ذلك.

وشددوا على أن المنتخبات العربية، قدّمت مستويات جيدة في البطولة، رغم أنها كانت تمتلك الأفضل في هذه النسخة التي تقام على أرض عربية، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في الأردن وقطر من أجل مُواصلة المشوار بقوة حتى النهاية، واللعب معًا في المباراة النهائية على اللقب، واعتبروا أن وصول المنتخبين العربيين الشقيقين للنّهائي سيكون في صالح نجاح المباراة النّهائية.

وقال عماد الحوسني، نَجم الكرة العُمانية، والمحلل الرياضي في قنوات" بين سبورت"، إن منتخبي الأردن وقطر، أمامهما فرصةٌ تاريخيةٌ في نصف نهائي كأس آسيا، ويجب استغلالها بالصورة الصحيحة من أجل التأهّل إلى المُباراة النهائيّة، ليبقى اللقب عربيًا للنسخة الثانية على التوالي.

وقال الحوسني: كلنا خلف نشامى الأردن اليوم، ومنتخب قطر غدا، من أجل عبور إيران وكوريا والتأهل للنهائي، مضيفا أن النشامى والعنّابي قادران على الفوز في نصف النهائي والتأهّل ليكونَ نهائيًا عربيًا، حيث كان آخر نهائي عربي في 2007 عندما جمع العراق والسعودية وتُوِّجت العراق باللقب للمرة الأولى.

وأضاف أنه وفي ضوء ما قدّمه منتخب قطر حامل اللقب، والمُنتخب الأردني مُفاجأة هذه النسخة من مُستويات في البطولة من بداية مشوارهما، يُعدّ تأهلهما إلى نصف النهائي منطقيًا ومُستحقًا، فالمُنتخب القطري حامل اللقب استطاع أن يُحققَ الفوز في جميع المُباريات بدور المجموعات، ثم فاز في دور ال 16 وربع النهائي بعد مبُاراة صعبة على حساب مُنتخب أوزبكستان القوي وتأهل إلى نصف النهائي عن جدارة، أما المُنتخب الأردني فقد كان مُفاجأة البطولة من البداية، واستطاع أن يشقَّ طريقَه بخطى ثابتة في دور المجموعات، وفاز على العراق في ثُمن النهائي، وعلى مُنتخب طاجكستان في ربع النهائي، ليضربَ موعدًا مع كوريا الجنوبية في نصف النهائي.

وقال الحوسني إنه يتوجب على منتخبي الأردن وقطر، الاستفادة من كل الظروف المُساعدة لهما في هذه النسخة التي تُقام هنا في الدوحة، وبالتالي كلاهما يلعب على أرضه ووسط جماهيره، -بعكس مُنتخبي إيران وكوريا.

وأضافَ الحوسني: إذا نظرنا إلى قوة المُنتخبات الأربعة المُتأهلة إلى نصف النهائي، فقد يذهب البعض مع إيران وكوريا الجنوبية للعب في النهائي، لكن هناك نقطة مُهمة، وهي أن كرة القدم لا تعترف بمثل هذه الأمور في المُباريات الحاسمة، ولا تعرف المُستحيل في ظل حضور العزيمة والإصرار والرغبة، ولدى منتخبي الأردن وقطر الرغبة والعزيمة والإصرار للذهاب إلى نهائي البطولة، وبالدعم الكبير من الجماهير العربية التي تقف خلفهما، ونحن نفتخر بوجود مُنتخبين عربيين في نصف النهائي، وثقتنا فيهما كبيرة بمواصلة المشوار والدفاع بقوة عن حظوظ الكرة العربية في لقب هذه النسخة من البطولة التي تُقام على أرض عربية، كي تفرحَ الجماهيرُ العربيةُ في كل مكان.

من جانبه، قال الإعلامي السعودي سمير الصوفي، إنه يتوقع أن تجمع المباراة النهائية المنتخبين القطري والأردني وأن يبقى اللقب عربيًا، مؤكدا أن المُنتخب القطري يمتلك القدرة على عبور إيران والتأهل للنهائي، بفضل دعم جمهوره الكبير، كما أن المنتخب القطري لديه الإمكانات الفردية والجماعية لتخطّي إيران، وبالنسبة للمنتخب الأردني فهو يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وقدم مستويات قوية، وبالتالي لديه القدرة على التأهل للنهائي على حساب المنتخب الكوري، وكل التوفيق لمُمثلَي العرب في نصف النّهائي.

كما أعربتْ مراسلةُ القناة الرابعة العراقيّة، أسيل الجبوري عن تمنّياتها بأن يبقى اللقب عربيًا للنسخة الثانية على التوالي، قائلة " أتوقع أن يكون النهائي عربيًا خالصًا بين قطر والأردن".

وقالَ عمار شاكر مراسل شبكة فيفا سبورت، إن قلوبُنا مع المُنتخبَين العربيين القطري والأردني، في نصف النهائي، ونتمنَّى لهما التوفيقَ، والتأهّل إلى النّهائي والمنافسة على اللقب ليبقى اللقبُ عربيًا للنسخةِ الثانيةِ على التّوالي، مضيفا أن الجميعُ يتمنَّى أن يبقى اللقبُ من نصيب العرب، ولكن المهمة لن تكونَ سهلةً، وفي ضوء آخر مُباريات الفرق الأربعِة المتأهّلة لنصف النهائي، فإنَّ مهمةَ منتخب قطر ستكون صعبةً للغاية أمام المُنتخب الإيراني، خاصة أنَّ منتخب قطر لم يقدم أفضل مستوياته أمام أوزبكستان في رُبع النهائي، فيما قدّم الإيراني مستوًى كبيرًا أمام الياباني في رُبع النهائي، وحوَّلَ تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

من جانبه ، قال الإعلامي الإماراتي، علي آل علي وهو مراسل قناة الشّارقة الرياضيّة، إننا نتمنى كل التوفيق للمنتخبين العربيين الأردن، فالجميع يتمنَّى نهائيًا عربيًا خالصًا.

وتحت عنوان "النشامى على أبواب المجد"، قالت صحيفة الشرق في تغطية موسعة لمباراة النشامى المرتقبة، أفردت لها أكثر من صفحة في عددها الصادر اليوم، إن منتخب الأردن سيواصل كتابة التاريخ عندما يلاقي نظيره الكوري الجنوبي على استاد أحمد بن علي المونديالي مساء اليوم، وذلك لحساب الدور نصف النهائي لبطولة كأس اسيا لكرة القدم قطر 2023.

وقالت الشرق إن هذه المواجهة تعد استثنائية وخاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبينما يحمل الجيل الحالي لمنتخب كوريا الجنوبية ارث الفشل في التتويج باللقب الثالث منذ 64 عاما، نجح منتخب النشامى في تحقيق أفضل انجازاته بالبطولة القارية وفتح الباب على مصراعيه للمزيد.

وأوضحت الشرق أن المنتخبين التقيا في دور المجموعات ضمن الجولة الثانية على استاد الثمامة، وانتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لكل منهما، وهو ما يعزز التوقعات بأن تشهد مواجهة اليوم، مستويات قوية على اعتبار معرفتهما ببعض طموح كل منهما في تحقيق الفوز من أجل العبور الى المباراة النهائية من البطولة القارية السبت المقبل.

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من جانبها، قالت صحيفة الوطن في تغطيتها لمباراة النشامى المرتقبة اليوم تحت عنوان "النشامى والشمشون.. نكون أو لا نكون"، إن منتخب الأردن يطمح لكتابة تاريخ جديد من خلال الوصول للمباراة النهائية، حيث كان قد وصل إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على طاجيكستان بهدف دون رد في ربع النهائي، وقبل ذلك نجح في تخطي عقبة نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ثمن النهائي، وكان قد صعد من دور المجموعات، عندما حل ضمن أربعة منتخبات حققت أفضل مركز ثالث، جامعا أربع نقاط في المجموعة الخامسة بعد الفوز على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، ثم تعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، قبل الخسارة أمام البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة بهدف نظيف.

وقالت صحيفة الراية، إن منتخب النشامى سيصارعون الشمشون اليوم، وسيحشد المدرب حسين عموته قوته الضاربة لإنجاز المهمة الشاقة أمام المنافس القوي ،مؤكدة أن الجماهير الأردنية والعربية، تترقب بشغف المواجهة المثيرة اليوم لمنتخب النشامى أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وأكدت أن المباراة يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا اليوم خلف النشامى، حيث حضرت الجماهير من كل مكان، مضيفة " أن جماهير النشامى تثق بمنتخب بلادها لتجاوز هذه العقبة ولسان حالها يقول وبثقة "النشامى ما منهم سلامة".

--(بترا)

م ف /اص / س س

06/02/2024 10:56:25