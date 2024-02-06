التعليم العالي: انتهاء طلبات القبول الموحد الثانية عشرة ليلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2024 لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة 12 من مساء اليوم.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه لن يكون هناك أي تمديد، ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.
وبين أن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (إي-فواتيركم) سيكون في تمام الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
ونبه إلى أن كل من لم يقم بالتسديد فسيستبعد من عملية المنافسة.
--(بترا)
أ ر/ف ج
06/02/2024 10:53:48
MENAFN06022024000117011021ID1107816146
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