التعليم العالي: انتهاء طلبات القبول الموحد الثانية عشرة ليلا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2024 لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة 12 من مساء اليوم.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه لن يكون هناك أي تمديد، ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.

وبين أن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (إي-فواتيركم) سيكون في تمام الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.

ونبه إلى أن كل من لم يقم بالتسديد فسيستبعد من عملية المنافسة.

--(بترا)

أ ر/ف ج

06/02/2024 10:53:48