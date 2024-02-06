Tuesday, 06 February 2024 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم العالي: انتهاء طلبات القبول الموحد الثانية عشرة ليلا

2/6/2024 8:12:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية 2024 لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة 12 من مساء اليوم.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه لن يكون هناك أي تمديد، ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.
وبين أن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (إي-فواتيركم) سيكون في تمام الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
ونبه إلى أن كل من لم يقم بالتسديد فسيستبعد من عملية المنافسة.
--(بترا)
أ ر/ف ج
06/02/2024 10:53:48

MENAFN06022024000117011021ID1107816146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث