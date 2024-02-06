ستة شهداء في خانيونس
التاريخ
2/6/2024 8:12:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 شباط (بترا)- امجد الشوا - استشهد ستة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى مدينة حمد شمال خانيونس، وانتشال 6 شهداء جراء قصف منزل يعود لعائلة الخطيب.
من جهة أخرى، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها على شرقي خانيونس.
--(بترا)
ا ش/اص/ ف ج
06/02/2024 10:43:38
MENAFN06022024000117011021ID1107816145
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