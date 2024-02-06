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ستة شهداء في خانيونس

2/6/2024 8:12:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 شباط (بترا)- امجد الشوا - استشهد ستة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى مدينة حمد شمال خانيونس، وانتشال 6 شهداء جراء قصف منزل يعود لعائلة الخطيب.
من جهة أخرى، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها على شرقي خانيونس.
--(بترا)
ا ش/اص/ ف ج
06/02/2024 10:43:38

MENAFN06022024000117011021ID1107816145

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