الكهرباء الوطنية تبحث آلية إنشاء نظام ادارة المخاطر وفقا للمواصفات العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- ناقش متخصصون من شركة الكهرباء الوطنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمستشار شركة ديلويت، آلية إنشاء نظام إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة وفقا للمواصفة العالمية ISO 31000.

وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الافتتاحي للمشروع، أهمية إنشاء نظام إدارة المخاطر المؤسسية وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر في الشركة، وأنه لا بديل في ظل الظروف الراهنة والتحديات المحيطة عن اتباع هذا النهج الذي من شأنه تجنب المخاطر واستغلال الفرص المتاحة، إضافة إلى تحسين مختلف العمليات الفنية والإدارية والمالية بما يتواءم والخطة الاستراتيجية.

وأوضح الرواشدة، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البرنامج الزمني للمشروع الذي يتضمن ورشات توعوية في مختلف مناطق الشركة، ودورات تدريبية متخصصة ومعتمدة لكادر دائرة التطوير المؤسسي والسلامة العامة على المواصفة العالمية ISO 31000، بهدف تعزيز القدرات ورفع كفاءة الكوادر من خلال التدريب.

من جانبه، شدد نائب مدير البرنامج عمار جرار، على التزام البرنامج بإيجاد حلول فنية ومالية مبتكرة تعزز الاستدامة الدائمة لعمليات نظام الطاقة.

بدوره، قال رئيس قطاع الطاقة في البرنامج بريان وود إن "أحد العناصر الرئيسية في هذا المسعى يستلزم إدماج وتطبيق عملية شاملة لإدارة المخاطر داخل إدارات محددة في شركة الكهرباء الوطنية كمشروع تجريبي.

من جانبها، قالت مديرة دائرة التطوير المؤسسي والسلامة العامة في شركة الكهرباء الوطنية المهندسة ايمان الطيراوي، إن هذا النهج يتضمن تقييما وتعزيزا لإجراءات إدارة المخاطر الحالية ودعم القدرات الفنية من خلال التدريب المتخصص، وتعزيز ثقافة الوعي المتزايد بممارسات إدارة المخاطر.

وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة التنفيذية والمعنييون من شركة الكهرباء الوطنية وممثلو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمستشار شركة ديلويت.

ويأتي المشروع ضمن برنامج دعم قطاع الطاقة ESSA الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

06/02/2024 10:22:21