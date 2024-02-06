التهتموني: الحكومة تعمل على تعزيز موقف وكلاء الخطوط الملاحية لجعل ميناء العقبة جهة جاذبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا) - نضال شديفات- قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن الحكومة تعمل على تعزيز موقف وكلاء الخطوط الملاحية من حيث تلبية المتطلبات التي تجعل من ميناء العقبة جهة جاذبة.

وأضافت التهتموني في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن المعلومات الواردة عبر الخطوط الملاحية الدولية تشير إلى استمرار الشحن البحري عبر الموانئ العالمية بمسارات مختلفة، من خلال ائتلافات الشحن بين وكلاء الخطوط الملاحية وتوفير سفن التغذية، حيث يُعتبر توفير هذه البدائل الاستراتيجية من مهام الخطوط الدولية العابرة للموانئ الدولية.

وحول بدائل الأردن للاستيراد مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي ظل التطورات التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب حاليا، أكدت أن بدائل الشحن المختلفة البرية والجوية والبحرية ومتعددة الوسائط ما زالت متوفرة ولم تنقطع مع بداية الأزمة أساساً، وأن المشكلة تكمن في الاختلالات الدولية وأثرها على الكلف والوقت.

وأضافت أن دور وزارة النقل خصوصاً، والحكومة الأردنية عموماً، يتمثل بتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمة وتعزيز عمل الخطوط الملاحية الدولية والقطاع الخاص في توفير البدائل اللوجستية المتاحة، من خلال دعم المحور اللوجستي الداخلي، كتسهيل إجراءات الجمارك ووضع سقف مالي لأجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية وتوفير ساحات التخزين المناسبة، ومن خلال محور الربط والتنسيق الدوليين بين الخطوط العالمية والموانئ وشركات سفن التغذية، ومنها ما تم تفعيله من خلال شركة الجسر العربي للملاحة، والتنسيق بين الخطوط الملاحية وشركات سفن التغذية كتلك التي تقدم بطلبها القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على تسهيل إجراءات دخول الباخرة والاصطفاف والتفريغ في الميناء الرئيسي.

وحول شركة الجسر العربي، وهل هنالك اتفاقيات جديدة من التعاون مع العراق ومصر بشأن النقل البحري، ولماذا لا يكون لدينا أسطول بحري، أكدت الوزيرة إدراج شركة الجسر العربية للملاحة وهي شركة مملوكة لحكومات الأردن وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية، خدمة النقل البحري بأسلوب النقل متعدد الوسائط من محطة الركاب في العقبة وصولاً إلى نوبيع، ثم إلى موانىء بالمتوسط ليتم نقل حاويات الشحن من هناك عبر الخطوط الملاحة العالمية.

واعتبرت التهتموني، ان هذا الخط يعد أحد البدائل الاستراتيجية القائمة والهامة في ظل الأزمة الحالية والتي توفر الفرص والبدائل الناجحة، حيث تعمل هذه الشركة على توفير الفرص التنافسية المناسبة لبدائل الشحن والمتعلقة بمعايير الوقت والكلف.

وأشارت إلى أن الرأي بجدوى الناقل الوطني يحتاج للخوض بدراسات مستفيضة من الناحية المالية والاقتصادية والاستراتيجية.

وقالت بخصوص شركة النقل البري العراقية الأردنية، فهي تحت إجراءات التصفية، أما بخصوص الشركة السورية الأردنية للنقل البري، فهناك إجراءات حكومية بخصوصها لم تتبلور بعد حتى يتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

أما بخصوص حل مشكلة السفريات الخارجية، الشام وجسر الملك حسين والسعودية، قالت" تستقبل هيئة تنظيم النقل البري جميع الطروحات والمشاكل التي يقدمها مشغلو هذه الخطوط، مشيرة إلى العديد من المعيقات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

كما أوضحت بخصوص الموافقة على الهايبرد، أن هيئة تنظيم النقل البري وبعد الرجوع إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تبين أنه لا يوجد ما يمنع تسجيل وترخيص المركبات التي تعمل على نمط السفريات على نظام الهايبرد، شريطة أن تنطبق عليها شروط وتعليمات إدارة وترخيص السواقين والمركبات.

--(بترا)

ن ش/أ م / س س

06/02/2024 10:20:50