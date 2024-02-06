الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- شهدت الصناعة الأردنية خلال 25 عاما مضت من عمر الدولة الأردنية، نشاطا لافتا في عملية الإنتاج والتصدير، ما فتح أمامها أسواقا لم تعهدها سابقا، وتمكنت منتجاتها من الوصول إلى أسواق 142 دولة حول العالم.

ومن بين طيات كتب التكليف السامي، بعث جلالة الملك عبدالله الثاني رسائل عديدة للحكومات المتعاقبة من أجل دعم المنتج المحلي ووضع مواصفات علمية له ليكون قادرا على المنافسة محليا وخارجيا، وتقوية قاعدة الإنتاج بجميع عناصرها، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، والترويج للصناعة الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها وزيادة التصدير.

ومنذ البواكير، منح جلالة الملك القطاع الصناعي، الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث وتوسيع خطوط الإنتاج وتنويع الأعمال والاستثمار، بما يسهم فيس رفعة الاقتصاد الوطني وجعل شعار "الاعتماد على الذات" حقيقة ملموسة على أرض الواقع.







وعلى الدوام، كان جلالة الملك يوجه ويحث الجميع على ضرورة الاستثمار بالفرص المتوفرة لدى الأردن لدعم الصناعات الأردنية، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع العديد من دول العالم، ولا سيما التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة وضمت دولا عربية عديدة.

ويوصف القطاع الصناعي الذي تصل حصته في السوق المحلية إلى 45 بالمئة، بأنه القائد لقاطرة الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس للنمو والتنمية المستدامة وتوليد فرص العمل، والزاخر بالفرص الواعدة الداعمة لتحقيق الاعتماد على الذات.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية، فدوما يوجه بتذليل العقبات أمام الصناعة، وإيجاد السبل الكفيلة لدعمها، لتعزيز دورها الداعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين.

وأضاف الجغبير لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبعة وتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، إن الصناعة الأردنية دخلت عصرا مختلفا بفعل الدعم والاهتمام الذي تلقته من جلالة الملك، حيث تفخر الصناعة بأنها تعمل على تحقيق رؤية جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها، واستقطاب استثمارات نوعية، وبما يسهم بتوفير المزيد من فرص العمل.

وتطرق الجغبير إلى زيارات جلالته الميدانية للعديد من المصانع والقطاعات المختلفة، معتبرا إياها بمثابة رسالة ملكية للجميع بأن الصناعات الوطنية يجب أن تكون على رأس الأولويات الاقتصادية، بالإضافة إلى تبعاتها الإيجابية أمام المستثمرين والصناعيين الأردنيين والعرب والأجانب داخل المملكة.

واوضح أن الصادرات الصناعية حققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو 993 مليون دينار عام 2000، وصولا إلى 7.985 مليار دينار خلال عام 2022.

كما تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999، إلى 18 ألفا عام 2022 في عموم البلاد، منها 16.2 الف منشأة حرفية، و1.8 الف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.

وبين أن القطاع الصناعي حقق نموا وقفزات نوعية على مستوى الإنتاج، وزادت القيمة المضافة للقطاع من مليار دينار عام 1998، إلى 7.33 مليار دينار عام 2022، ويلاحظ ذلك من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي من حوالي 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.7 بالمئة في 2022.

وأشار إلى إن جائحة كورونا التي هزت أركان العالم، كانت محطة فارقة للصناعة الأردنية أظهرت خلالها قدرات إنتاجية كبيرة، ووفرت العديد من السلع الأساسية للمواطنين والقطاعات المختلفة، خاصة منتجات المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.

وأكد أن القطاع الصناعي حاز على جل اهتمامات جلالة الملك، فتأسيس غرفة صناعة الأردن عام 2005 كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية بالمملكة وكممثل شرعي للقطاع الصناعي بمختلف قطاعاته الفرعية العشرة، أسهمت في رسم السياسات العامة، ورعاية مصالح المنشآت الصناعية والحرفية، وتمثيل القطاع الصناعي في مختلف المحافل المحلية والدولية، للنهوض بالصناعة الأردنية وتحسين مزاياها النسبية والتنافسية.

ولفت إلى ان جلالته يؤكد في مختلف المناسبات والمحافل على ما تمتلكه الصناعات الأردنية من إمكانات وقدرات تؤهل المملكة لتكون مركزاً إقليمياً للصناعات الاستراتيجية وذات القيمة المضافة العالية، مبينا أن ذلك ظهر جليا برؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت القطاع الصناعي، وعددا من قطاعاته الفرعية على رأس القطاعات ذات القيمة المساهمة في تحقيق أهدافها وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الصناعة أصبحت اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي إلى نحو 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لجميع منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على مختلف منشآته الصناعية والحرفية.

وبين أن عدد العاملين في القطاع الصناعي أصبح اليوم يوظف نحو 268 الف عامل وعامل جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 21 بالمئة من القوى العاملة في الأردن، مقارنة مع 140 الف عامل خلال العام 1999.

وأكد أن جلالته سعى جاهداً خلال الفترة الأخيرة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولم يدخر جهداً في توجيه الحكومات المتعاقبة على البلاد خلال العقدين الماضيين لتذليل جميع العقبات الاقتصادية التي تواجه أبناء الشعب الأردني، وتحسين الظروف الإقتصادية للأردنيين في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح أن الفرص ما تزال كامنة بالصناعة الاردن والمقدرة بنحو 4.4 مليار دولار تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.

وأشار إلى إن جهود جلالته تجلت بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنت القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، باستهداف رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى حوالي 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وبالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية من حوالي 4.8 مليار دينار عام 2021 إلى نحو 19.8 مليار دينار خلال نهاية عام 2033، إلى جانب استحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بحوالي 314 ألف عامل.

وحسب الجغبير ، استهدفت الرؤية من خلال دعم القطاع الصناعي بالعديد من المبادرات والبرامج بأن يستقطب القطاع استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 10.2 مليار دينار للسنوات المقبلة، كذلك وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لتوفير 260 الف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.

وعدد الجغبير أبرز المبادرات المقترحة للقطاع الصناعي داخل رؤية التحديث الاقتصادي، وهي مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلف، وتأسيس مركز متخصص وتوفير قاعدة بيانات بيانات خاصة وتزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل على تمييز منتجاتها، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم برامج ترويج المنتجات المحلية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية، وإطلاق مبادرة وظائف النساء العاملات في الصناعة.

ولفت إلى مبادرات الرؤية التي شملت كذلك خفض كلف الطاقة، وعلى رأسها أثمان الكهرباء وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، ووضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الصناعة بما في ذلك خطط خاصة بصادراتها، واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط القوانين واللوائح التنظيمية وتنفيذ برامج للتدريب المهني وصقل المهارات، وإطلاق مبادرة جاذة متخصصة في وظائف القطاع الصناعي.

ولفت المهندس الجغبير إلى إن رؤية التحديث الاقتصادي استهدفت العديد من الصناعات عالية القيمة، والتي طالت الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والزراعية والأمن الغذائي والتعدين والمحيكات والأدوية، بحجم استثمار متوقع يبلغ 14.4 مليار دولار، تشكل 35 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المراد استقطابها للاقتصاد الوطني حسب ما حددت رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)





س ص / اص /س س

06/02/2024 10:11:38