عين على القدس يرصد استهداف الاحتلال لبلدة سلوان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين ، استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأحياء بلدة سلوان بحملات هدم وإخلاء ومصادرة، لصالح مشاريعها التهويدية التي تتسارع وتيرتها في الآونة الاخيرة.

ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، فإن حي سلوان، الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية، بات مستهدفاً بشكل كبير من قبل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أوامر هدم لعدد من المحال التجارية، بحجة توسيع شارع عام تم تهويد اسمه بحي عين اللوزة في سلوان.

وأضاف التقرير أن الاحتلال قام كذلك بتوزيع أوامر هدم لعشرات المنازل في حي البستان الذي تبلغ مساحته 70 دونماً، ويحوي 116 منزلاً، بهدف إقامة مشروع سياحي توراتي، بعد تهجير السكان من منازلهم.

وعرض التقرير مشاهد لخيام قام المقدسي ثائر الرجبي وإخوانه بتشييدها على أنقاض منازلهم التي هدمها الاحتلال بشكل مفاجئ، دون السماح لساكنيها البالغ عددهم 35 فرداً بإخراج أي شيء منها. وفقاً لثائر، الذي أضاف: "أصبحنا نعيش في العصر الحجري".

وأشار التقرير إلى أن جميع أحياء بلدة سلوان تعيش تحت كابوس الهدم أو الإخلاء أو المصادرة، كما يحدث في حي وادي الحلوة الذي صادق الاحتلال اخيراً على بناء قاعدة ل"القطار الهوائي" في أرضه،لافتا إلى قيام الاحتلال بإصدار أوامر مصادرة لأراضي حي وادي الربابة لصالح "سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال، ما يجعل البلدة مستهدفة من جهاتها الأربع .

وقال عضو لجنة حي عين اللوزة، خالد أبو تايه، إن مساحة الحي تبلغ 470 دونماً، معرضة بالكامل "للتفريغ" والتهجير، حيث تم توزيع أوامر هدم ل92 منزلاً، وتم إخطار أصحاب المحال التجارية في المنطقة بإفراغ محالهم لتوسعة الشارع، مشيراً إلى أن توسعة الشارع بعرض 30 متراً أمر غير منطقي، والهدف منه "تفريغ المنطقة".

بدوره، اوضح عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، فخري أبو دياب، أن بلدة سلوان تُعد الحامية الجنوبية والجنوبية الشرقية للمسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة، ما يجعلها "بؤرة الاستهداف" لأذرع المؤسسة الرسمية الإسرائيلية الاستعمارية، والتي تتكون من البلدية والجمعيات الاستيطانية، وما يسمى ب"سلطة الطبيعة" وسلطة الآثار واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم. لافتاً إلى أن مساحة البلدة 5640 دونماً، يسكنها 59 ألف نسمة، وتتكون من ستة أحياء، هي عين اللوزة والبستان ووادي الربابة ووادي ياصول ووادي الحلوة وبطن الهوى.

وأضاف أبو دياب أن بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية التابعة لسلطات الاحتلال، سلمت حتى أواخر العام الماضي 7218 أمر هدم داخل بلدة سلوان، إما قضائياً أو إدارياً، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تغير التركيبة السكانية.

وأوضح أن الاحتلال يدعي أن سلوان كانت "بداية دولة اليهود الأولى " حسب زعمهم وأساطيرهم. حيث يوجد مشروع في سلوان قاموا بتسمية"أورشليم" بحسب الوصف التوراتي، وهو جزء مما يسمى ب "مشروع الحوض المقدس" الذي يبدأ من حي الشيخ جراح شمالي البلدة القديمة إلى سلوان جنوبي الأقصى،مضيفا أن بلدية الاحتلال تهدف في النهاية لتحويل المنطقة إلى مستوطنات، كما حدث عندما وزعت في عام 2003 منشورات في سلوان تفيد بأنها تريد توسعة الطريق بالقرب من عين سلوان، وأن مدة المشروع 6 شهور فقط، والآن - وبعد 21 عاماً - مازال الشارع مغلقاً وفيه عدد من الحفريات، كما تم تحويل إدارة المشروع إلى جمعية "العاد" الاستيطانية.

وأكد أبو دياب أن سلطات الاحتلال لا تقوم بتعويض المتضررين من أوامر الهدم والمصادرة أو توفير بدائل لهم، لأن الهدف هو طردهم، حيث أن 40 بالمئة من العقارات داخل سلوان مهددة بالهدم، ومن ضمنها 6 مساجد.

وأضاف أن إحصائيات بلدية الاحتلال ولجنة التنظيم والبناء التابعة له، تشير إلى أنه منذ احتلال الجزء الشرقي من القدس عام 1967 وحتى يومنا هذا، لم تقم سلطات الاحتلال بمنح أي تصريح بناء في أغلب أحياء بلدة سلوان، علماً بأنه في العام 2023 وحده، قام 1962 شخصا بتقديم طلبات لاستصدار تراخيص بناء، مستوفين كل الشروط المطلوبة، ولكن لم يحصل أي منهم على موافقة، في الوقت الذي تم به بناء عشرات المستوطنات والاستيلاء على عدد من المنازل وتحويلها إلى بؤر استيطانية، والتي بلغ عددها 87 بؤرة (والبؤرة إما منزل أو أرض أو تجمع سكاني).

--(بترا)

أ ن/اص / س س

06/02/2024 09:56:14