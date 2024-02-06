أوتش: إسرائيل عرقلت وصول أكثر من نصف المساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش) االيوم الثلاثاء، أن إسرائيل منعت 56 بالمئة من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة في كانون الثاني الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، جاء في تقرير المكتب، "في شهر كانون الثاني الماضي منعت السلطات الإسرائيلية وصول 56 بالمئة من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة أي 34 قافلة من أصل 61، كما منعت 25 بالمئة من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط أي 28 بعثة من أصل 114.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.

وكتب مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، على موقع "إكس" أمس الإثنين "تعرضت هذا الصباح قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 75بالمئة% من سكان قطاع غزة (أكثر من 1.7 مليون شخص) نزحوا عن مناطقهم ويواجهون نقصا حادا في المياه والغذاء والأدوية.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

06/02/2024 09:31:03