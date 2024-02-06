البريد الأردني يوشح طابعا بريديا بعنوان تخليداً للحسين 25 عاماً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، عن توشيح إصدار جديد من الطوابع التذكارية لعام 2024 بعنوان "تخليدا للحسين 25 عاما "، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على وفاة جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-.

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الثلاثاء، سيطرح الإصدار للبيع للجمهور ولهواة الطوابع يوم غد الأربعاء، حيث يتكون من طابع واحد من مجموعة جرى طرحها في عام 1966 وكان بقيمة 200 فلس، وإعادة توشيحه بفئة جديدة واحدة بقيمة دينار واحد.

ويمكن للراغبين بالحصول على الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى الشركة الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل.

--(بترا)

غ ح/ ف ج

06/02/2024 09:34:01