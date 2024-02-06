استقرار الذهب مع صعود الدولار وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا) - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ الـ25 من كانون الثاني الماضي في الجلسة السابقة، في حين انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأميركي انتعش في كانون الثاني، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10سنوات فوق 4 بالمئة.

ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء، وعلى مدى بقية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولار والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولار.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

06/02/2024 09:02:21