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انخفاض في مؤشرات الأسهم الأميركية

2/6/2024 8:12:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 شباط (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، ولا سيما مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي 274 نقطة ليصل إلى 38380 نقطة.
كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 31 نقطة ليصل إلى 15597 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 4942 نقطة.
واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 72 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ف ج
06/02/2024 07:17:36

MENAFN06022024000117011021ID1107816135

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