انخفاض في مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض في مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
2/6/2024 8:12:10 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 6 شباط (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، ولا سيما مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي 274 نقطة ليصل إلى 38380 نقطة.
كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 31 نقطة ليصل إلى 15597 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 4942 نقطة.
واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 72 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ف ج
06/02/2024 07:17:36
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