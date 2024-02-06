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كتائب القسام: استهدفنا مع كتائب المجاهدين مروحية أباتشي بغزة

2/6/2024 8:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة.


ومنذ 3 أيام، تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي في الأحياء الغربية لمدينة غزة.


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