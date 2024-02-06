كتائب القسام: استهدفنا مع كتائب المجاهدين مروحية أباتشي بغزة

كتائب القسام: استهدفنا مع كتائب المجاهدين مروحية أباتشي بغزة
التاريخ
2/6/2024 8:09:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة.
ومنذ 3 أيام، تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي في الأحياء الغربية لمدينة غزة.
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