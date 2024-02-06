النصيري يمنح إشبيلية فوزا صعبا على فاليكانو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز إشبيلية 1-2 على مضيفه رايو فاليكانو في الجولة 23 بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).
تقدم يوسف النصيري في الدقيقة 19 لإشبيلية قبل أن يعادل اسي بالازان النتيجة لرايو عند الدقيقة 29.
وفي الدقيقة 45 أحرز النصيري الهدف الثاني له ولفريقه، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر في حين توقف رصيد رايو الثالث عشر في الترتيب عند 24 نقطة.
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