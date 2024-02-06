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النصيري يمنح إشبيلية فوزا صعبا على فاليكانو

2/6/2024 8:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز إشبيلية 1-2 على مضيفه رايو فاليكانو في الجولة 23 بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).
تقدم يوسف النصيري في الدقيقة 19 لإشبيلية قبل أن يعادل اسي بالازان النتيجة لرايو عند الدقيقة 29.
وفي الدقيقة 45 أحرز النصيري الهدف الثاني له ولفريقه، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر في حين توقف رصيد رايو الثالث عشر في الترتيب عند 24 نقطة.

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