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قطار روما يدهس كالياري بالدوري الإيطالي

2/6/2024 8:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتسح روما ضيفه كالياري 4-0 اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم روما عن طريق لورينزو بلجريني في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 23.
وفي الدقيقة 51 عاد ديبالا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء، فيما اختتم ديان هويسين الرباعية في الدقيقة 59.
وهذا هو الفوز الثالث لروما على التوالي بالدوري، منذ تولي قائده السابق دانييلي دي روسي مهمة المدير الفني، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.
ورفع روما رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

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