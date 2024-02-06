قطار روما يدهس كالياري بالدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتسح روما ضيفه كالياري 4-0 اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم روما عن طريق لورينزو بلجريني في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 23.
وفي الدقيقة 51 عاد ديبالا ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء، فيما اختتم ديان هويسين الرباعية في الدقيقة 59.
وهذا هو الفوز الثالث لروما على التوالي بالدوري، منذ تولي قائده السابق دانييلي دي روسي مهمة المدير الفني، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.
ورفع روما رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.
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