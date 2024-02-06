الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بالضفة
التاريخ
2/6/2024 8:09:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطيني عند حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
بالمقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني حاول إطلاق النار على موقع عسكري إسرائيلي جنوبي الضفة الغربية.
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