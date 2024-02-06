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الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بالضفة

2/6/2024 8:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطيني عند حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.


بالمقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني حاول إطلاق النار على موقع عسكري إسرائيلي جنوبي الضفة الغربية.

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