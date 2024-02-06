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مدافع مانشستر يونايتد مارتينيس يتعرض لانتكاسة جديدة

2/6/2024 8:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يغيب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس مدافع مانشستر يونايتد، العائد للتو من الإصابة، مجددا عن الملاعب لثمانية أسابيع جراء تعرضه لإصابة في ركبته، وفق ما أفاد يونايتد يوم الاثنين.
وقال مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، إن المدافع البالغ 26 عاما تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال الفوز على وست هام 3-0 أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي و"من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لثمانية أسابيع على الأقل".
وغادر مارتينيس الملعب في الدقيقة 71 مصابا بعدما سقط عليه مدافع وست هام، التشيكي فلاديمير كوفال وهو يحاول حماية الكرة، ليحل الفرنسي رافائيل فاران بدلا منه.
وكان اللاعب الأرجنتيني الدولي الذي أصيب في قدمه في سبتمبر الماضي، عاد إلى الملاعب في منتصف يناير الماضي بعد غياب استمر أربعة أشهر، بعدما ترك فراغا كبيرا في دفاع مانشستر يونايتد.
ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ملاعب

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