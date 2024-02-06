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إقليم والونيا البلجيكي يلغي تراخيص تصدير سلاح لإسرائيل

2/6/2024 8:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الغت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا رخص تصدير سلاح إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضدها، خشية من استخدام الأسلحة في غزة.


وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لحماية سكان غزة ومنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

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