إقليم والونيا البلجيكي يلغي تراخيص تصدير سلاح لإسرائيل

إقليم والونيا البلجيكي يلغي تراخيص تصدير سلاح لإسرائيل
التاريخ
2/6/2024 8:09:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الغت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا رخص تصدير سلاح إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضدها، خشية من استخدام الأسلحة في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لحماية سكان غزة ومنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
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