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الاتحاد الكاميروني يحسم قراره بشأن استقالة صامويل إيتو

2/6/2024 8:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم صامويل إيتو استقالته من منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يوم الاثنين، لكن اللجنة التنفيذية رفضتها.
واجه إيتو، الذي حقق رقما قياسيا بالفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا أربع مرات، اتهامات بالسلوك غير اللائق والتلاعب بنتائج المباريات والفساد.


وقال الاتحاد الكاميروني إن لجنته التنفيذية اجتمعت في العاصمة الكاميرونية، ياوندي، أمس الاثنين لتقييم أداء المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، وإن الاجتماع بدأ بتقديم إيتو استقالته، بينما دعا الأعضاء الآخرين في الاتحاد إلى أن يحذو حذوه.

في نهاية المناقشات والمداولات اللاحقة، قرر أعضاء اللجنة التنفيذية الحفاظ على ولاياتهم الحالية، وبالتالي رفضوا بالإجماع استقالة إيتو، وجددوا ثقتهم فيه لمواصلة المسيرة بنفس الروح، وإعادة بناء وتطوير كرة القدم الكاميرونية"، حسبما قال الاتحاد في بيان.


ولم يذكر الاتحاد في البيان أي قرارات أخرى تم اتخاذها.
كان مستقبل مدرب الكاميرون، ريغوبيرت سونغ، غير مؤكد بعد أداء مخيب للآمال في كأس إفريقيا.
واحتاجت الكاميرون، بطلة أمم إفريقيا خمس مرات، إلى الفوز في مباراتها الأخيرة بالمجموعة للتأهل إلى دور الستة عشر، ثم ودعت البطولة على يد نيجيريا بعد أداء باهت.


واجه إيتو اتهامات بالفساد العام الماضي.


أفاد موقع "ذا أثيليت" الرياضي الأسبوع الماضي أنه اطلع على رسائل على تطبيق واتس آب ورسائل بريد إلكتروني وتسجيلات صوتية يزعم أنها تدعم مجموعة واسعة من الاتهامات ضد ايتو، ومن بينها "التلاعب بنتائج مباريات، وإساءة استخدام السلطة، وتهديدات جسدية، وتحريض على العنف ونشر معلومات كاذبة."


وأضاف الموقع أنه أرسل ملفا إلى لجنة القيم بالفيفا، وأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحقق في الملف أيضا.

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