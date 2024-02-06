18 شهيدا في خان يونس منذ فجر اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 18 شهيدا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس تعرض لقصف عنيف وإطلاق نار متواصل، مما أدى إلى تطاير الشظايا على المستشفى.
وتدور معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على أرض مدينة خان يونس .
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