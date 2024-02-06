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18 شهيدا في خان يونس منذ فجر اليوم الثلاثاء

2/6/2024 8:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 18 شهيدا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس تعرض لقصف عنيف وإطلاق نار متواصل، مما أدى إلى تطاير الشظايا على المستشفى.

وتدور معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على أرض مدينة خان يونس .


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