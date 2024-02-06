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كيا الأردن تحصد جائزة التميز في تحسين خدمات البيع المقدمة للزبائن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

2/6/2024 8:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصدت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، جائزة "التميز في التحسين على خدمات البيع المقدمة للزبائن"، إثر تصدرها سلم التنافسية على مستوى وكلاء كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد استيفاء متطلباتها ومعاييرها كافة، مضيفة إياها لسجلها الحافل.
وتنطوي على هذه الجائزة على أهمية كبيرة، كونها تعد الجائزة الأرفع التي تمنح لوكلاء "كيا"، كما أنها تعتبر بمثابة دليل وشهادة على التفاني المستمر في تلبية متطلبات الزبائن وضمان الوصول بهم إلى أعلى مستويات الرضى، بما يجعل منها خير سفير لتمثيل علامة "كيا"، وتقديم تجربتها التي تحمل عناصر جوهر هويتها المتمثلة بالرقي والجودة والدقة الاستثنائية، وذلك ضمن معرض "كيا تاون"، الذي يعد أكبر معارض "كيا" على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة، وعلى يد فرق عملها الكفؤة.
وكانت "كيا الأردن" قد تسلمت جائزتها من خلال رئيسها التنفيذي، محمد عليّان، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها وفد من المدراء التنفيذيين لدى المكتب الاقليمي، لـ "كيا تاون" مؤخراً.
وفي تعليق له على هذا التكريم، قال عليّان: "فخورون بنيل هذه الجائزة التي نعتبرها وساماً على صدورنا، ذلك أنها تبرهن من جديد على مدى الالتزام الراسخ لدينا بتعزيز تجربة الزبائن لتتخطى التوقعات من خلال التطويرات والتحسينات النوعية التي نحرص على إجرائها باستمرار لمواءمة نظم الجودة العالمية على مستوى علامة كيا ، طامحين للمحافظة على مكانتنا بين وكلاء علامة كيا على مستوى العالم، وبين المؤسسات المعنية بقطاع تجارة المركبات في المملكة والمنطقة. كل الشكر لفريق العمل الذي لم يدخر جهداً لدفع مسيرتنا نحو الأمام بتحقيق أعلى مستويات التميز خدمات البيع التي نقدمها لزبائننا الذين نسعى أن نكون خيارهم الأول والمفضل، والذين نشكر لهم ثقتهم الكبيرة بنا."
ويذكر بأن "كيا الأردن" قد أظهرت أداءً مميّزاً ومتفوقاً في جميع جوانب العمليات التشغيلية من دون استثناء، بما في ذلك رضى الزبائن.




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