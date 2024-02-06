صورة جندي إسرائيلي يعذب شابًا فلسطينياً أعزل حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) صورة جندي إسرائيلي يعذب شابًا فلسطينياً أعزل وشبه عارٍ في غزةتثير غضبًا واستنكارًا واسعين بين رواد مواقع التواصل

ف علق سعيد برغم الجرح والقيود ألا انه هامة مرفوعة و مشدود و عينة فى عين المجرم يهزمه بنظراته الحارقة

إليه العزه تنبع من داخلك أن لم تشعر بها فلم يجدها فيك أحد اللهم فك أسره و احفظه بحفظك ياالله

فقالت ليلى العريان: هل تذكرون عندما هزت صور أبو غريب العالم ؟

وأضاف محمد منصور : هذه قمة الإرهاب بالعالم من أعطى الحق لهذا الخنزير أن يعرى هذا الشاب الأعزل . حسبنا الله ونعم الوكيل

وغبريال يقول: نعم لينظر من له عين.من الدول الغربيه .هذا الجيش الاكثر أخلاقا فى العالم

سلطان رباح ‏الجندي يرتدي تياب ولكن منزوعة الكرامة أما الفلسطيني لا نرى إلا كرامته عالية والشامخ بمواجهة العدو تحيا فلسطين

وبسمة تقول:انظرو إلى وجه الفلسطيني

كم هو شامخا و والرجولة تخرج من نظراته

اكثم صالح: نظرية حقوق الإنسان عند الغ ر ب

و الأمم المتحدة افعل ما تشاء ضد المسلمين والمستضعفين والفلسطينيين

يونس هلسة:جيش جبان يخوض حربا ضد الاطفال والعزل، ولكن الاجبن منه هم العرب حكاما وشعوبا وأنا أولهم

نورا الرحماني: سبحان الله العزة والشموخ والقوة والتحدي في قسمات وجهك يا بطل .والله تم والله ان الله معكم .نصركم الله حفظكم الله

وقد قام صحفي إسرائيلي

بنشر هذه الصورة ضمن مجموعة صور تظهر يوميات الجنود الإسرائيليين في غزة ولكنه قام بحذفها بعد أن لاقت إدانات واسعة على مواقع التواصل لما وصفوه بـ جريمة حرب جديدة في القطاع

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · صورة جندي إسرائيلي يعذب شابًا فلسطينياً أعزل حديث مواقع التواصل