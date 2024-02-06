صورة جندي إسرائيلي يعذب شابًا فلسطينياً أعزل حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) صورة جندي إسرائيلي يعذب شابًا فلسطينياً أعزل وشبه عارٍ في غزة
تثير غضبًا واستنكارًا واسعين بين رواد مواقع التواصل
ف علق سعيد برغم الجرح والقيود ألا انه هامة مرفوعة و مشدود و عينة فى عين المجرم يهزمه بنظراته الحارقة
إليه العزه تنبع من داخلك أن لم تشعر بها فلم يجدها فيك أحد اللهم فك أسره و احفظه بحفظك ياالله
فقالت ليلى العريان: هل تذكرون عندما هزت صور أبو غريب العالم ؟
وأضاف محمد منصور : هذه قمة الإرهاب بالعالم من أعطى الحق لهذا الخنزير أن يعرى هذا الشاب الأعزل . حسبنا الله ونعم الوكيل
وغبريال يقول: نعم لينظر من له عين.من الدول الغربيه .هذا الجيش الاكثر أخلاقا فى العالم
سلطان رباح الجندي يرتدي تياب ولكن منزوعة الكرامة أما الفلسطيني لا نرى إلا كرامته عالية والشامخ بمواجهة العدو تحيا فلسطين
وبسمة تقول:انظرو إلى وجه الفلسطيني
كم هو شامخا و والرجولة تخرج من نظراته
اكثم صالح: نظرية حقوق الإنسان عند الغ ر ب
و الأمم المتحدة افعل ما تشاء ضد المسلمين والمستضعفين والفلسطينيين
يونس هلسة:جيش جبان يخوض حربا ضد الاطفال والعزل، ولكن الاجبن منه هم العرب حكاما وشعوبا وأنا أولهم
نورا الرحماني: سبحان الله العزة والشموخ والقوة والتحدي في قسمات وجهك يا بطل .والله تم والله ان الله معكم .نصركم الله حفظكم الله
وقد قام صحفي إسرائيلي
بنشر هذه الصورة ضمن مجموعة صور تظهر يوميات الجنود الإسرائيليين في غزة ولكنه قام بحذفها بعد أن لاقت إدانات واسعة على مواقع التواصل لما وصفوه بـ جريمة حرب جديدة في القطاع
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · صورة جندي إسرائيلي يعذب شابًا فلسطينياً أعزل حديث مواقع التواصل
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