الهواري: نواجه ضغطا كبيرا على القطاع الصحي في الأردن

MENAFN - Amman Net) قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن هناك ضغطا كبيرا على القطاع الصحي وبخاصة اللاجئين، وهو ما يمثل تحديات نجح فيها الأردن.

وأضاف الهواري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، اليوم الثلاثاء، للحديث عن إنجازات وزارة الصحة خلال العام 2023، أن المطاعيم قدمت في الأردن دون تمييز والتحديات نحاول النجاح بها.

وأكد أن إطلاق استراتيجية الصحة لثلاث سنوات تناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأردن نجح في مكافحة وباء كورونا وحاز إشادات من المنظمات العالمية.

وتابع الهواري: استطعنا أن ننجز 70% من "استراتيجية الصحة"، وهناك مشاريع استراتيجية جديدة في مجال الصحة تمهد لمرحلة مقبلة وتحسين جودة الخدمات.

وأردف: زدنا 650 سريرا لمستشفيات الصحة هذا العام، ونتوسع بتطوير البنية التحتية وفتح مرافق جديدة.

وقال الهواري إن وزارة الصحة تملك 31 مستشفى ونهضت نوعيا بالقطاع الصحي.

وأضاف: نقدم حاليًا عمليات نوعية من القسطرة القلبية وغيرها بعدد من مستشفياتنا وخاصة الأطراف التي أنجزت 950 عملية قسطرة العام الماضي.

وتابع: أنجزت وزارة الصحة 7500 عملية قسطرة العام الماضي كانت سابقا تحول للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 3500 عملية قلب مفتوح.