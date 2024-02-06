Tuesday, 06 February 2024 04:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهواري: نواجه ضغطا كبيرا على القطاع الصحي في الأردن

2/6/2024 8:09:07 AM
(MENAFN- Amman Net) قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن هناك ضغطا كبيرا على القطاع الصحي وبخاصة اللاجئين، وهو ما يمثل تحديات نجح فيها الأردن.

وأضاف الهواري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، اليوم الثلاثاء، للحديث عن إنجازات وزارة الصحة خلال العام 2023، أن المطاعيم قدمت في الأردن دون تمييز والتحديات نحاول النجاح بها.

وأكد أن إطلاق استراتيجية الصحة لثلاث سنوات تناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأردن نجح في مكافحة وباء كورونا وحاز إشادات من المنظمات العالمية.

وتابع الهواري: استطعنا أن ننجز 70% من "استراتيجية الصحة"، وهناك مشاريع استراتيجية جديدة في مجال الصحة تمهد لمرحلة مقبلة وتحسين جودة الخدمات.

وأردف: زدنا 650 سريرا لمستشفيات الصحة هذا العام، ونتوسع بتطوير البنية التحتية وفتح مرافق جديدة.

وقال الهواري إن وزارة الصحة تملك 31 مستشفى ونهضت نوعيا بالقطاع الصحي.

وأضاف: نقدم حاليًا عمليات نوعية من القسطرة القلبية وغيرها بعدد من مستشفياتنا وخاصة الأطراف التي أنجزت 950 عملية قسطرة العام الماضي.

وتابع: أنجزت وزارة الصحة 7500 عملية قسطرة العام الماضي كانت سابقا تحول للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 3500 عملية قلب مفتوح.

MENAFN06022024000209011053ID1107816103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث