الاحتلال يهدم جدارا استناديا في بلدة بني نعيم شرق الخليل
التاريخ
2/6/2024 8:08:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدارا استناديا في بلدة بني نعيم شرق الخليل.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية بأن الاحتلال هدم جدارا بطول 80 مترا بمنطقة واد الجوز عند مدخل البلدة، تعود ملكيته للمواطن هشام هاشم مناصرة.
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