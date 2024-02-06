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الاحتلال يهدم جدارا استناديا في بلدة بني نعيم شرق الخليل

2/6/2024 8:08:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدارا استناديا في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية بأن الاحتلال هدم جدارا بطول 80 مترا بمنطقة واد الجوز عند مدخل البلدة، تعود ملكيته للمواطن هشام هاشم مناصرة.

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