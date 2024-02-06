صاحب السمو يصل إلى سلطنة عمان في زيارة دولة

MENAFN - Al-Anbaa) وصل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

هذا وقد قام سرب من الطائرات العسكرية العمانية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الاجواء العمانية.

وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع و وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي و وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي و وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي و سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت د. صالح بن عامر الخروصي و سفيرنا لدى سلطنة عمان د. محمد ناصر الهاجري.

هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من الشيخ محمد عبدالعزيز الجراح والشيخ حمد صباح الأحمد والشيخ مبارك الحمود والشيخ عذبي ناصر العذبي والشيخ علي الخالد والشيخ منصور المبارك والشيخ د. باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.