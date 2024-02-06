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«برتفيل للتطوير العقاري» تطلق مشروع «فيل 11» في مدينة مصدر بأبوظبي

2/6/2024 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري «Burtville»، عن إطلاق مشروع «فيل 11» (ville 11) الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 111 وحدة سكنية، ما يمثل إضافة جديدة لمحفظة المشاريع العقارية في مدينة مصدر، إحدى أكثر المجتمعات العمرانية استدامة.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية ما يشجع العديد من الشركات على بدء أعمالها بالإمارة، ومواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد على شراء العقارات بأبوظبي.

وباشرت برتفيل للتطوير العقاري تأسيس أعمالها في أبوظبي خلال العام الماضي، حيث تعتزم الكشف عن عدد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي خلال الفترة المقبلة بعدد من المواقع المتميزة بالإمارة.

وأكدت شركة «برتفيل» بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع مؤخرا، وذلك تمهيدا لإنجاز وتسليم المشروع في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027، حيث حصلت الشركة مؤخرا على شهادة تسجيل مشروع «فيل 11» من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

ويمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربعة، ويتميز المشروع بموقعه المتميز على في مدخل مدينة مصدر.

ويضم المشروع 113 موقف للسيارات، تتضمن 8 أماكن للسيارات الكهربائية، فضلا عن مواقف سيارات للزوار وأصحاب الهمم.

كما يضم المشروع مرافق وخدمات متنوعة، منها حمام سباحة كبير، وآخر مظلل للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، ونادي صحي بمساحة 1500 قدم مربعة، و4 مصاعد مميزة، ومصعد خدمة كبير، ومنطقة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال بمساحة 6000 قدم مربعة، ومقهى على السطح بمساحة 8400 قدم مربعة، مع منضدة لتنس الطاولة وشاشة خارجية.

ويضم المشروع وحدات مؤلفة من غرفتين، و3 غرف، و4 غرف، بواقع 34 وحدة بغرفتي نوم ضمن طابق واحد (سيمبلكس)، و61 وحدة من غرفتين ضمن طابقين (دوبلكس)، و7 وحدات دوبلكس مؤلفة من 3 غرف، و4 وحدات مؤلفة من 3 غرف (تريبلكس)، و5 وحدات دوبلكس مؤلفة من 4 غرف.

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