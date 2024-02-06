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الأسود غير المروضة تتمسك بإيتو

2/6/2024 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الاستقالة التي تقدم بها صامويل إيتو من رئاسة الاتحاد.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا عقب الاجتماع الذي عقده المجلس، أمس الإثنين، لتقييم أداء منتخب (الأسود غير المروضة) في كأس أمم إفريقيا، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

وودع منتخب الكاميرون البطولة القارية من الدور ثمن النهائي على يد نيجيريا، بالخسارة 0/2، وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الكاميروني، أن إيتو قدم استقالته في بداية الاجتماع، ودعا المجلس لتقديم استقالة جماعية.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس رفضوا الرحيل ورفضوا أيضًا بالإجماع استقالة إيتو من رئاسة الاتحاد، وجددوا الثقة فيه لمواصلة إعادة بناء وتطوير الكرة الكاميرونية.

وتم انتخاب إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني 11 ديسمبر 2021.

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