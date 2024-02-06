الإمارات تتضامن مع تشيلي وتعزّي في ضحايا حرائق الغابات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات في مقاطعة فالبارايسو التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين، وأحدثت أضراراً جسيمة.

كما أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشيلية وللشعب التشيلي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز