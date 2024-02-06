الإمارات تتضامن مع تشيلي وتعزّي في ضحايا حرائق الغابات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات في مقاطعة فالبارايسو التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين، وأحدثت أضراراً جسيمة.
كما أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشيلية وللشعب التشيلي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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