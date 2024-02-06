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سوريا.. زيادة الرواتب والأجور والمعاشات 50 %

2/6/2024 7:21:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وكالة الأنباء السورية " سانا" عن صدور مرسومين تشريعيين بزيادة الرواتب والأجور المقطعوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات بنسبة 50%.

وبحسب المرسوم التشريعي رقم (7) تضاف نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها، كما منح المرسوم التشريعي رقم (8) أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي.

وبحسب المرسومين يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر المقبل.

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