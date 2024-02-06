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‎‫ضربة قوية لنيجيريا.. ‫أوسيمين قد يغيب عن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

2/6/2024 7:21:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتح مسؤولو الاتحاد النيجيري لكرة القدم مجال الشك، حول لحاق فيكتور أوسيمين نجم النسور الخضراء وفريق نابولي الإيطالي، بمباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا، بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتقام مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، مساء غد الأربعاء 7 فبراير، في تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وأصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم، بيانًا رسميًا جاء فيه: "لم يسافر فيكتور أوسيمين مع باقي أعضاء الفريق من أبيدجان إلى بواكي مساء الإثنين، بسبب شعوره بآلام في البطن"، مشيرًا إلى أن أطباء منتخب نيجيريا وضعوا أوسيمين تحت الملاحظة الدقيقة مع وجود أحد أعضاء الفريق الطبي برفقته في أبيدجان.

واختتم البيان: "إذا تعافى مهاجم نابولي بحلول صباح الثلاثاء، فسوف ينضم إلى بقية الفريق".

الجدير بالذكر أن أوسيمين لم يشارك في أي مباراة من مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، بشكل أساسي، حيث كانت جميع مشاركاته كبديل، إلا أنه نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

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