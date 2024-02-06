تحت رعاية رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يشهد تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مراسم تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في دورتها الخامسة لعام 2024.

حضر مراسم التكريم الذي أقيم مساء أمس في صرح زايد المؤسس وتحت شعار "حكايات من نور"، فخامة الرئيس خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، ومعالي معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومعالي مريم المهيري، رئيسة الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة وعدد من الشخصيات الدولية.

وجاءت مراسم التكريم تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة بإجماع أعضائها احتفاء بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي في 4 فبراير 2019.

وكرّمت الجائزة الجمعيتين الإنسانيتين في إندونيسيا "نهضة العلماء" و"المحمدية"، وجراح القلب المصري الشهير عالمياً السير مجدي يعقوب، والأخت نيلي ليون كوريا، الرئيس والمؤسس المشارك لمنظمة غير حكومية في دولة تشيلي، الذين تشاركوا الجائزة للعام 2024.

وتحرص الجائزة على تكريم الأفراد والمؤسسات من بقاع مختلفة من العالم، الذين يعملون على تعزيز التضامن والنزاهة والعدالة والتفاؤل على الصعيدين المحلي والدولي، ويسعون إلى تحقيق اختراق نحو التعايش السلمي.

وشارك كل من البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي البيرتو فان كلافيرين، وزير خارجية جمهورية تشيلي، في مراسم التكريم عبر مقطع فيديو.

وتم اختيار "نهضة العلماء" و"المحمدية"، أكبر جمعيتين إسلاميتين في إندونيسيا تضمان أكثر من 190 مليون عضو، لجهودهما الإنسانية القيمة ومساعيهما لنشر السلام؛ إذ نجحتا في تحسين حياة عدد لا يحصى من الإندونيسيين والفئات المجتمعية الضعيفة في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات ومشاريع التخفيف من حدة الفقر.

أما البروفيسور السير مجدي يعقوب فكُرّم تقديراً لجهوده في تمكين الرعاية الطبية للفئات المجتمعية الأضعف. وبصفته مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في مصر، ومنظمة سلسلة الأمل الخيرية في المملكة المتحدة، ساعد الدكتور يعقوب في إنقاذ آلاف الأرواح، وخاصة الأطفال، وأحدثت تقنياته الجراحية الرائدة ثورة في زراعة القلب، وقد حصل على العديد من الأوسمة، بما في ذلك وسام الفروسية البريطاني، ووسام النيل الكبير، ووسام الاستحقاق من الملكة إليزابيث الثانية.

وجرى اختيار الأخت نيلي كوريا -المعروفة باسم "الأم نيللي"- تقديراً لعملها في دعم النساء في السجون والنساء المفرج عنهن مؤخراً، وإعادة إدماجهن مرة أخرى في مجتمعاتهن كأعضاء منتجين، وذلك من خلال مؤسستها "Fundación Mujer Levántate" (مؤسسة المرأة الصامدة).

وتنطلق أعمال المؤسسة من منظور الأخوة الإنسانية، حيث تدير مأوى مؤقتاً للسجينات اللاتي ليس لديهن مكان يذهبن إليه عندما يتم إطلاق سراحهن.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بهذه المناسبة: "تستمد هذه الجائزة قوتها واستمراريتها - بعد الله تعالى- من شخصية العرب الجليلة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كما إنها تعكس الجهود الحثيثة والنهج المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في نشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي".

وقال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية: "قُدمت جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024 لهؤلاء الذين بذلوا مجهودات حثيثة تعبيراً عن التزامهم بتعزيز التعايش السلمي وتقدم الإنسانية، وأنا على ثقة من أن تكريم هذه الشخصيات يعد بمثابة حافز للآخرين للقيام بمبادرات تقوم على التعاون المثمر بين الناس من مختلف الأديان في خدمة الإنسانية جمعاء".

من جهته أوضح المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية أن لجنة التحكيم المستقلة للجائزة في نسخة عام 2024 اطلعت على مئات الترشيحات من الأفراد والمنظمات الملهمة والمؤثرة، مشيرا إلى أن المكرمين هذا العام وهم جمعية نهضة العلماء، والجمعية المحمدية، والبروفيسور السير مجدي يعقوب، والأخت نيللي ليون كوريا، هم أبطال حقيقيون للأخوة الإنسانية عبر الثقافات والدول ومختلف المجالات، وأن التكريم هذا العام يؤكد على أن الجائزة هي حقاً مبادرة عالمية ومنصة بالغة الأهمية لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية.

وقال الشيخ يحيى شوليل ستاكوف، رئيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية: "تتشرف جمعية نهضة العلماء بتكريمها بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024، إلى جانب المنظمة الإندونيسية الشقيقة، الجمعية المحمدية، وهذه اللحظة توحد شعب إندونيسيا وجميع أصحاب النوايا الحسنة في مختلف أرجاء العالم، وستمكننا هذه الجائزة من مواصلة جهودنا الإنسانية وبناء السلام بصفتنا أكبر منظمة إسلامية في العالم تضم أكثر من 121 مليون عضو".

وقال الدكتور حيدر ناشر، المدير العام للجمعية المحمدية: "تكمن أهمية جائزة زايد للأخوة الإنسانية بأنها قوة دافعة لزيادة الوعي الإنساني وترسيخ فكرة بأننا لا نعيش على هذه الأرض وحدنا، بل تربطنا قيم الأخوة الصادقة والأصيلة، ونعبر عن فخرنا وحماسنا لمواصلة العمل بكفاءة للقيام بالأدوار الإنسانية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

بدوره قال جراح القلب الشهير، البروفيسور السير مجدي يعقوب: "يشرفني أن أكون جزءاً صغيراً في هذا المسعى العظيم الذي يوحد الناس في جميع أنحاء العالم حتى نساهم في نشر العدالة والنزاهة وعدم التمييز بين الناس في كل مكان، كما أتطلع إلى العمل مع فريق جائزة زايد للأخوة الإنسانية لتحقيق أهدافنا المشتركة".

وقالت الأخت نيللي ليون كوريا، الرئيس والمؤسس المشارك لمؤسسة "Fundación Mujer Levántate" (مؤسسة المرأة الصامدة): "على بعد أكثر من 14 ألف كيلومتر من أبوظبي، في سجن النساء في سانتياغو في تشيلي، ترافقنا السجينات حالياً في هذا الحدث التكريمي، وعندما عرفن أنني قد حصلت على الجائزة، شعرن أنهن فائزات أيضاً، وعبرن عن ذلك بصيحات السعادة الحقيقية، وهي صيحة فرح نادرًا ما تُسمع داخل منشأة السجن، ستكون هذه الجائزة حافزًا جديدًا لنا للعمل من أجلهن ومن أجل أطفالهن وعائلاتهن".

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