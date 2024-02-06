توصيات ملزمة لـميتا برصد التلاعب بالمحتوى عبر الذكاء الاصطناعي أو من دونه

يتعين على شركة ميتا مالكة

(فيسبوك وإنستغرام) بشكل ملزم وسريع تحديث قواعدها بشأن المحتوى الخاضع للتلاعب، سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو من دونه، مع اقتراب الانتخابات في بلدان عدة، حسب مجلس الإشراف الذي أنشأته المجموعة العملاقة، الاثنين.

وقدم مجلس الإشراف هذه التوصية الملزمة كجزء من قرار بشأن مقطع فيديو خضع للمونتاج يظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بصورة مسيئة.

ودعا المجلس الذي أنشأته الشركة الأمريكية العملاقة لإجراء مراجعة مستقلة للإشراف على المحتوى بعد فضائح عدة واجهتها المجموعة العملاقة، "ميتا" إلى إعادة صياغة قواعدها لضمان قدرة المستخدمين على التعرف بوضوح إلى الصور والأصوات المعدلة.

كما ينبغي على ميتا "البدء في تصنيف المحتوى الذي جرى التلاعب به، مثل مقاطع الفيديو المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو وسائل أخرى، عندما يكون من المحتمل أن يسبب هذا المحتوى ضرراً"، وفق بيان مجلس الإشراف.

ويشهد العالم في عام 2024 سلسلة استحقاقات انتخابية، لا سيما الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتخشى السلطات من موجة "تزييف عميق" "deepfake"، وهي مقاطع مرئية وصوتية باتت أكثر تعقيداً بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأشار مايكل ماكونيل، الرئيس المشارك للمجلس، في البيان إلى أن هذه السياسة "تحظر مقاطع الفيديو المعدلة التي تُظهر أشخاصاً يقولون أشياء لم يقولوها، لكنها لا تحظر منشورات تُظهر شخصاً يفعل شيئاً لم يفعله.. إنها تنطبق فقط على مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكنها تسمح بنشر محتوى مزيف من أنواع أخرى".

وأضاف: "ما قد يثير القلق الأكبر" هو أن "القواعد لا تغطي عمليات التزييف الصوتي، التي تُعد من أقوى أشكال التضليل الانتخابي التي نراها في العالم أجمع. ميتا يجب أن تعمل بشكل عاجل لسد هذه الثغرات".

وعلى ميتا الرد على هذه التوصيات في غضون ستين يوماً كحد أقصى.