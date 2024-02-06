وزير التجارة يشكل لجنة مدتها 3 أشهر لمراجعة قانون حماية المستهلك

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة مدتها ثلاثة أشهر لمراجعة قانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح التنفيذية التابعة ومدى تطبيقها والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن اللجنة مهمتها تحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات لعقود نمطية يمكن تطبيقها للتأكد من عدم إخضاع المستهلك لعقود مجحفة كذلك اقتراح حملات توعية للمستهلك بحقوقه مع التأكد من ميكنة الدورة المستندية الخاصة بشكاوى المستهلك واقتراح أي تعديلات إن وجدت.

وأضافت أن اللجنة مختصة أيضا بدراسة ما يحوله الوزير إليها من موضوعات تتعلق بحماية المستهلك وتحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات.

وأشارت إلى أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص على أن تقوم برفع تقارير أعمالها وتوصياتها إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرارات بشأنها.