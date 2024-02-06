صاحب السمو يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة دولة

MENAFN - Al-Anbaa) غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد،والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر اليوم، متوجها إلى سلطنة عمان وذلك في زيارة دولة، كما يتفضل سموه وأخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية).

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ محمد الجراح الصباح والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح والشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح والشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح والشيخ علي خالد الجابر الصباح والشيخ منصور مبارك عبدالله الجابر الصباح والشيخ الدكتور باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

