صحفيو البوسنة والهرسك وكرواتيا يؤبنون زملاءهم ضحايا العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) سراييفو/PNN- أبّن عشرات الصحفيين في البوسنة والهرسك وكرواتيا زملاءهم ممن ارتقوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 123 يوما.

ففي البوسنة والهرسك، تجمع عدد من الصحفيين في العاصمة سراييفو، ومدينتي توزلا وبانيا لوكا، لتأبين زملائهم من ضحايا العدوان على غزة، ووقفوا دقيقة صمت أمام نصب "الشعلة الخالدة" في سراييفو.

ورفع الصحفيون، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول"، لافتة كُتب عليها "أوقفوا قتل الصحفيين في غزة".

كما تجمع صحفيون بالقرب من مبنى راديو وتلفزيون "كانتون توزلا" في مدينة توزلا، وأشعلوا الشموع وقاموا بالدعاء من أجل زملائهم الذين فقدوا حياتهم في غزة.

وتقدمت جمعية الصحفيين في البوسنة والهرسك، بطلب إلى مكتب المدعي العام في البلاد لاعتبار قتل الصحفيين خلال الحرب جريمة حرب.

كما أشعل صحفيون في بانيا لوكا، الشموع ووقفوا دقيقة صمت تكريما لزملائهم الذين قضوا في قطاع غزة.

وأمام جمعية الصحفيين الكرواتيين في مدينة زغرب، عاصمة كرواتيا، تجمع صحفيون وأشعلوا الشموع أيضا من أجل زملائهم الضحايا في غزة.

واستشهد نحو 122 صحفيا وصحفية من العاملين في المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.