صحفيو البوسنة والهرسك وكرواتيا يؤبنون زملاءهم ضحايا العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
سراييفو/PNN- أبّن عشرات الصحفيين في البوسنة والهرسك وكرواتيا زملاءهم ممن ارتقوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 123 يوما.
ففي البوسنة والهرسك، تجمع عدد من الصحفيين في العاصمة سراييفو، ومدينتي توزلا وبانيا لوكا، لتأبين زملائهم من ضحايا العدوان على غزة، ووقفوا دقيقة صمت أمام نصب "الشعلة الخالدة" في سراييفو.
ورفع الصحفيون، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول"، لافتة كُتب عليها "أوقفوا قتل الصحفيين في غزة".
كما تجمع صحفيون بالقرب من مبنى راديو وتلفزيون "كانتون توزلا" في مدينة توزلا، وأشعلوا الشموع وقاموا بالدعاء من أجل زملائهم الذين فقدوا حياتهم في غزة.
وتقدمت جمعية الصحفيين في البوسنة والهرسك، بطلب إلى مكتب المدعي العام في البلاد لاعتبار قتل الصحفيين خلال الحرب جريمة حرب.
كما أشعل صحفيون في بانيا لوكا، الشموع ووقفوا دقيقة صمت تكريما لزملائهم الذين قضوا في قطاع غزة.
وأمام جمعية الصحفيين الكرواتيين في مدينة زغرب، عاصمة كرواتيا، تجمع صحفيون وأشعلوا الشموع أيضا من أجل زملائهم الضحايا في غزة.
واستشهد نحو 122 صحفيا وصحفية من العاملين في المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.
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