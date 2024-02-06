مقرر أممي: إسرائيل تستخدم الجوع“وسيلة قمع” للمدنيين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة ضد المدنيين في هجماتها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما استعملت الجوع“وسيلة قمع” للمدنيين، وارتكاب“جريمة إبادة جماعية”.

جاء ذلك في تصريحات وصف فيها استخدام إسرائيل للجوع بأنه“سلاح إبادة جماعية” في غزة.

وذكر أن“إسرائيل كثفت هجماتها لمنع المدنيين من الوصول إلى الغذاء والماء، وتقوم فرق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بمساعدة المحتاجين ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى الجميع، والسبب الأكبر لذلك هو منع إسرائيل المساعدات الإنسانية”.

وأوضح أن“أحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، كشفت أن نحو

2.2 مليون شخص يعانون الجوع في غزة والبقية يعانون سوء التغذيةـ

حيث لم يسبق لنا أن رأينا مثل هذا العدد من الناس يتضورون جوعا تماما”.”.

وأكد المقرر الأممي، أن“الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عاما، هو أحد أسباب صعوبة الوصول إلى الغذاء، واستهدفت البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمخابز في هجماتها بطريقة مخططة”.

وشدد على أن“أحد أهداف إسرائيل الأساسية هو تدمير النظام الغذائي في غزة، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وتحاول إغلاق جميع الطرق البديلة أمام الناس للحصول على الغذاء”.

واعتبر أن“منع إسرائيل لسكان غزة من الوصول إلى الغذاء يعد "جريمة حرب"، حيث جعلت غزة غير صالحة للسكن، لأنه هناك هجمات عشوائية وغير متناسبة ضد أهداف مدنية، وبعبارة حقوق الإنسان، هذا هي الإبادة الجماعية، الفلسطينيون مستهدفون ببساطة لأنهم فلسطينيون”.

وختم بالقول:“تشير آخر التقارير إلى أن جيش الاحتلال دمر نحو 22 بالمئة من الأراضي الزراعية شمال قطاع غزة، منذ بدء الهجوم البري، بالإضافة إلى تدمير 70 بالمئة من قوارب الصيد، وأكثر من 60 بالمئة من منازل الفلسطينيين في غزة”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء“27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في“دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.