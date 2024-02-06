الأونروا: نجهز تقرير أولي بشأن اتهام موظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-قالت مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، إنها تتوقع تجهيز تقرير أولي بحلول أوائل مارس القداس بشأن اتهام موظفين بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.
وأضافت كلاوس في تصريحات للصحفيين في لبنان، أنها تأمل من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد ظهور الاتهامات أن يراجعوا قراراتهم بناء على التحقيق.
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