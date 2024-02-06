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الأونروا: نجهز تقرير أولي بشأن اتهام موظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

2/6/2024 7:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-قالت مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، إنها تتوقع تجهيز تقرير أولي بحلول أوائل مارس القداس بشأن اتهام موظفين بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وأضافت كلاوس في تصريحات للصحفيين في لبنان، أنها تأمل من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد ظهور الاتهامات أن يراجعوا قراراتهم بناء على التحقيق.

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