الأسرى: الاحتلال اعتقل 1236 مواطنا من الضفة الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الشهر الماضي من محافظات الضفة 1236 مواطنا، بينهم 30 إمرأة، و73 طفلاً.

وأشارت في بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنّ أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في محافظة القدس، إذ بلغت (309) حالات اعتقال، تليها محافظة الخليل بـ(220) حالة اعتقال، وفي طولكرم اعتقلت (150) مواطنا.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، بأنّ حصيلة حالات الاعتقال في الضفة بعد السابع من أكتوبر، بلغت (6870) حالة اعتقال، من بينها أكثر من (215) من النّساء، وأكثر من (400) طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين (52) أبقى الاحتلال على اعتقال (37) منهم صحفيتان، وكان من ضمن المعتقلين الطفل يوسف الخطيب (17 عاما)، وأحمد خشان (18 عاما)، ومحمد أنيس ترابي (16 عاما) وهم ممن أفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، فيما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن تم الإعلان عنهم 7 شهداء، أحدهم لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب معتقلين من غزة استشهدوا وأعدموا داخل معسكرات الاحتلال ولم يتم الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم.

ويبلغ إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير (9000) لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريا، من بينهم (70) معتقلا هذا المعطى يتضمن فقط من هنّ محتجزات في سجن (الدامون)، علما أن هناك معطيات عن وجود معتقلات من غزة في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال لم يعرف عددهنّ أو أية معطيات حولهنّ، ومن ضمن إجمالي المعتقلين في السجون هناك نحو (200) طفل.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3484) معتقلا، بينهم (11) معتقلة، وعلى الأقل (40) طفلا، و(21) صحفيا، فيما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) (606)، وهم من اعترفت بهم إدارة السّجون، فيما تؤكد المؤسسات أنهم أعلى بكثير مما أعلنت عنه إدارة السّجون، في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى بشأن معتقلي غزة.



