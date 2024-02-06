افتتاح مشروع إضافة غرف صفية لمدرسة في خربثا بني حارث بتمويل من اليابان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- افتتح سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي، اليوم الثلاثاء، مشروع إضافة غرف صفية لمدرسة خربثا بني حارث الابتدائية غرب رام الله.

جاء ذلك خلال زيارة للمدرسة، للاحتفال بانتهاء مشروع ممول من الحكومة اليابانية، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، إذ قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 85,900 دولار، لمجلس قروي خربثا بني حارث لتحسين البيئة التعليمية للطلاب من خلال إضافة أربع غرف صفية.

وسيستفيد من المشروع وفق بيان صادر عن الممثلية، ما يزيد عن 420 طالبا وطالبة، بشكل مباشر من المشروع من خلال توفير البيئة التعليمية اللازمة للطلاب والعاملين في المدرسة.

وأكد السفير الياباني، على التزام بلاده الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن اليابان قدمت منذ عام 1993، ما يزيد عن 2.4 مليار دولار كمساعدات، ومنذ عام 2010، بدأت بصياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة المالية.