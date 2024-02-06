افتتاح مشروع إضافة غرف صفية لمدرسة في خربثا بني حارث بتمويل من اليابان

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- افتتح سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي، اليوم الثلاثاء، مشروع إضافة غرف صفية لمدرسة خربثا بني حارث الابتدائية غرب رام الله.
جاء ذلك خلال زيارة للمدرسة، للاحتفال بانتهاء مشروع ممول من الحكومة اليابانية، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، إذ قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 85,900 دولار، لمجلس قروي خربثا بني حارث لتحسين البيئة التعليمية للطلاب من خلال إضافة أربع غرف صفية.
وسيستفيد من المشروع وفق بيان صادر عن الممثلية، ما يزيد عن 420 طالبا وطالبة، بشكل مباشر من المشروع من خلال توفير البيئة التعليمية اللازمة للطلاب والعاملين في المدرسة.
وأكد السفير الياباني، على التزام بلاده الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن اليابان قدمت منذ عام 1993، ما يزيد عن 2.4 مليار دولار كمساعدات، ومنذ عام 2010، بدأت بصياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة المالية.
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