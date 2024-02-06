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الخارجية تعزي بضحايا حرائق الغابات في تشيلي

2/6/2024 7:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة وتضامنها مع دولة تشيلي قيادة وحكومة وشعبا، بضحايا حرائق الغابات المندلعة في عدة مناطق، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين.

وأكدت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عمق أواصر التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، ووقوفهما جنبا الى جنب في العديد من المواقف والتحديات.

وأشادت بجهود الحكومة التشيلية للحد من هذه الكارثة الطبيعية، والتخفيف من الأضرار بكافة الطرق الممكنة، معربة عن استعدادها ضمن امكانياتها لتقديم المساعدة.

كما تقدمت بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

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