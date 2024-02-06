الخارجية تعزي بضحايا حرائق الغابات في تشيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة وتضامنها مع دولة تشيلي قيادة وحكومة وشعبا، بضحايا حرائق الغابات المندلعة في عدة مناطق، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين.
وأكدت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عمق أواصر التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، ووقوفهما جنبا الى جنب في العديد من المواقف والتحديات.
وأشادت بجهود الحكومة التشيلية للحد من هذه الكارثة الطبيعية، والتخفيف من الأضرار بكافة الطرق الممكنة، معربة عن استعدادها ضمن امكانياتها لتقديم المساعدة.
كما تقدمت بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
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