Tuesday, 06 February 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كشف ملابسات سطو مسلح على محطة وقود في طولكرم

2/6/2024 7:12:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN-كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات عملية السطو المسلح على محطة للمحروقات في بلدة بيت ليد شرق طولكرم وسرقة مبلغ مالي وقبضت على شخص مشتبه فيه.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه بناء على إشارة لعمليات شرطة المحافظة حول قيام مجهولين مسلحين يستقلون مركبة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، قاموا بالسطو على محطة للمحروقات.

على الفور تحركت شرطة المباحث العامة والأدلة الجنائية للمكان وتبين أن أشخاص ملثمين بحوزتهم سلاح ناري وسكين سطوا على المحطة وسرقة مبلغ مالي منها.

وأضاف ارزيقات أن فرع المباحث العامة ومن خلال المتابعة تم إحضار أحد المشتبه فيهم وبسماع أقوله أفاد بقيامه بالسطو بالاشتراك مع شخصين يحملون الهوية الإسرائيلية.

MENAFN06022024000205011050ID1107815777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث