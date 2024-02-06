كشف ملابسات سطو مسلح على محطة وقود في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN-كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات عملية السطو المسلح على محطة للمحروقات في بلدة بيت ليد شرق طولكرم وسرقة مبلغ مالي وقبضت على شخص مشتبه فيه.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه بناء على إشارة لعمليات شرطة المحافظة حول قيام مجهولين مسلحين يستقلون مركبة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، قاموا بالسطو على محطة للمحروقات.
على الفور تحركت شرطة المباحث العامة والأدلة الجنائية للمكان وتبين أن أشخاص ملثمين بحوزتهم سلاح ناري وسكين سطوا على المحطة وسرقة مبلغ مالي منها.
وأضاف ارزيقات أن فرع المباحث العامة ومن خلال المتابعة تم إحضار أحد المشتبه فيهم وبسماع أقوله أفاد بقيامه بالسطو بالاشتراك مع شخصين يحملون الهوية الإسرائيلية.
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