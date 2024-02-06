كشف ملابسات سطو مسلح على محطة وقود في طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات عملية السطو المسلح على محطة للمحروقات في بلدة بيت ليد شرق طولكرم وسرقة مبلغ مالي وقبضت على شخص مشتبه فيه.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه بناء على إشارة لعمليات شرطة المحافظة حول قيام مجهولين مسلحين يستقلون مركبة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، قاموا بالسطو على محطة للمحروقات.

على الفور تحركت شرطة المباحث العامة والأدلة الجنائية للمكان وتبين أن أشخاص ملثمين بحوزتهم سلاح ناري وسكين سطوا على المحطة وسرقة مبلغ مالي منها.

وأضاف ارزيقات أن فرع المباحث العامة ومن خلال المتابعة تم إحضار أحد المشتبه فيهم وبسماع أقوله أفاد بقيامه بالسطو بالاشتراك مع شخصين يحملون الهوية الإسرائيلية.